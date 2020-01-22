McLaren, 2020 için iyimser

2015 yılında Honda’ya geçmesinin ardından gridin en gerisine düşen McLaren, 2018’de Renault motoruna geçmesine rağmen iyi sonuçlar alamayınca yeni bir yapılanmaya gitmişti.

Artık takım patronluğu görevini Andreas Seidl, teknik direktörlük görevini James Key ve sportif direktörlük görevini Andrea Stella yapıyor.

Takım geçen yıl bu isimlerin ve Pat Fry’ın etkisini görmeye başladı ve Carlos Sainz ile Lando Norris düzenli olarak puan aldı.

Takım sezonu dördüncü bitirirken, 2020’de bir adım daha atabilecekleri düşünülüyor.

Brown, yeni sezonda çok büyük bir adım atmalarını beklemese de, önemli bir ilerleme kaydedeceklerinden emin.

Takımın CEO'su, “Kurallar gerçekten çok benzer, bu yüzden gridin şu olandan çok da farklı olacağını düşünmüyorum.”

“Elbette yeni sezonda bazı sürprizler olabilir. Biz de hâlâ genç bir takımız ve gelişmeye devam ediyoruz.”

“James Key geçen yılki aracın gelişim sürecinde yer almamıştı, ama şimdi yeni araç üzerinde çok fazla çalışıyor. Nasıl bir şey çıkacağını göreceğiz.

“2020 için hazırladığımız araç hakkında iyimser hissediyoruz. İyi ve kötü hafta sonlarımız olacak, ama umarım ileriye doğru hareket etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen