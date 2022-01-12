McLaren, 2022 fotoğrafıyla bir sırrını mı açığa çıkardı?

Paylaşılan fotoğrafın çekim açısı nedeniyle neler olduğuna dair çok fazla şey söylemek pek mümkün değil ancak yine de detaylıca incelendiğinde yeni kurallara göre hazırlanmış şasiye dair bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.

Takla barı bölümü ve hava girişi geçen seneki aracın devamı gibi görünürken, hava girişi içerisindeki ters V şeklindeki şekil korunmuş ancak üst kısmı hafif daralmış gibi.

Aracın sidepod bölgesinin şekli ve pozisyonu da resimde görülüyor. Yayınlanan fotoğrafa göre sidepodların daha geleneksel tasarlandığını ve sidepod hava girişlerinin geçen senelerin aksine geleneksel bir şekilde düşük konumlandırıldığını söyleyebiliriz.

Bu karar, 2022'den itibaren uygulanacak yeni kuralların bir sonucu. Karoser boyutları ve ölçüleri kurallarda net bir şekilde ifade edildi ve bunun dışında yan kaza koruma barlarının geçen senelerin aksine daha yüksek konumlandırılması zorunlu tutuldu.

Ferrari SF70H side detail Photo by: Giorgio Piola

Bu, 2017'de Ferrari'nin spora soktuğu ve daha sonra tüm takımların kullanmaya başladığı yüksek sidepod hava girişi tasarımını kullanmanın artık çok daha zor olacağı manasına geliyor. Bu tasarım ayrıca yeni karoser yapısı ve hava akımı yapısı nedeniyle geçmişe oranla daha az verimli olabilir.

Bir diğer dikkat çekici olan şey ise şasinin ucunun aşağıya doğru meyilli olmasının yanında öne doğru inceliyor olması. Bu, takımın son senelerde sahip olduğu tasarıma benzer ancak yeni kurallara göre düzenlenmiş bir ön tarafa sahip olacağını işaret ediyor olabilir.

McLaren MCL35M front detail Photo by: Giorgio Piola

Diğer taraftan, 2022'de birçok nedenden dolayı bazı takımların ön tarafta çekme kollu süspansiyon (pullrod) tasarımını kullanacağını söyleyebiliriz. Bunun nedenleri arasında, son senelerde birçok takımın süspansiyonları yükseltmek için kullandığı ekstra aparatların yasaklanması yer alıyor. Bu süspansiyon kollarının pozisyonunda değişikliğe neden olacak. Daha alçak konumlandırılan süspansiyon kolları nedeniyle sidepodlara giden hava akımının yapısında değişiklik olacak.

Yer çekiminin az da olsa faydası nedeniyle de, daha düşük konumlandırılan çekme kollu süspansiyon tasarımında zemine yakın daha fazla ağırlık olduğu için bu tasarım tercih edilebilir. Ayrıca yeni 18 inç jant ve ince lastikler de süspansiyona binen yükü değiştirecek.

McLaren 2013'teki MP4-28 aracında çekme kollu süspansiyon tasarımını kullanmıştı. Ferrari 2012'de çekme kollu süspansiyon tasarımını kullanmaya başlamış ve 2015'e kadar kullanmaya devam etmişti. McLaren ise 2013'teki deneyiminin ardından 2014'te itme kollu (pushrod) süspansiyon tasarımına dönüş yaptı. Son çıkan iddialara göre Ferrari, 2022'de çekme kollu süspansiyon tasarımına dönüş yapacak ancak bakalım bu iddialar doğru çıkacak mı ya da Ferrari dışında kimler bu yolda ilerleyecek?

Mercedes W12 bracket detail, banned in 2022 Photo by: Giorgio Piola Ferrari F2012 pull rod front suspension vs Red Bull RB8 push rod front suspension Photo by: Giorgio Piola