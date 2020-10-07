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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2020 F1 aracının rüzgarda hassas olması karşısında mutsuz

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McLaren, 2020 F1 aracının rüzgarda hassas olması karşısında mutsuz
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McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, 2020 Formula 1 araçlarının rüzgar hassasiyeti açısından kötü durumda olmasının sinir bozucu olduğunu söyledi.

MCL35'in gücü sayesinde McLaren şampiyonada 3. sırada bulunsa da, takımın performansı hava şartlarına göre değişiklik gösteriyor.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, özellikle sıralamalarda kuyruk rüzgarı varsa araçta pek rahat hissetmiyorlar. Sainz, Mugello ve Sochi'de yaşadıkları sıkıntının arkasında rüzgar sorununun yer aldığını söylemişti.

Rusya GP'de olanları yorumlayan Sainz, "Birinci sektörde çok fazla kuyruk rüzgarı vardı. Bir anda aracın ayarlarında ince noktayı bulamadık. Araçta çok fazla denge sorunu yaşadık."

"Aracımızda yaşadığımız sorunlar konusunda herkese açık bir şekilde konuşmayı sevmiyorum ancak rüzgar hassasiyeti sorununu biliyoruz ve Mugello'da bunun bizi çok fazla etkilediğini biliyoruz."

"Ancak bu konuda suçlamak istemiyorum. Bunun asıl neden olduğunu ya da bizi diğerlerinden daha fazla etkilediğini söylemek istemiyorum çünkü rüzgardan herkes etkileniyor." dedi.

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Takım büyük ölçüde yeni burun konseptine odaklanmış olsa da Seidl, teknik patron James Key ve ekibinin bu sorunu çözmeye çalışacağını düşünüyor.

Seidl, "Kesinlikle bu sorunu kabul etmek istemiyorum. Geçen sene de bu sorun vardı. Bu seneki araçta ilerleme kaydettik ancak yine de bu James'in listesinde gelişme kaydetmemiz gerekenler listesinde üst sırada yer alıyor."

"Rusya'da gördüğümüz gibi, aracımız bir anda çok rekabetçi bir araçtan az rekabetçi bir araca dönebiliyor. Bu sinir bozucu." dedi.

Rüzgarın aracın aerodinamisini tam olarak nasıl etkilediğini bulmak karmaşık bir konu gibi görünse de, Seidl bunun öncelikleri arasında yer aldığını yineledi.

Seidl, "Sorunu görmek kolay ancak açıkçası çözmesi çok karmaşık. Ancak tekrarlamam gerekirse, James'in listesinde yukarılarda yer alıyor. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

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