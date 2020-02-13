McLaren, 2020 F1 aracı MCL35'i tanıttı!

Geçen yıl yakaladığı dördüncülüğün ardından bu yıl ön bölümle aradaki farkı kapatmayı hedefleyen McLaren, 2020 F1 aracını bugün tanıttı.

2018 yılında Renault motoruna geçiş yapan McLaren, geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım atmayı başardı ve takımlar şampiyonasını uzun bir adan sonra ilk dört içerisinde noktaladı.

Takım Brezilya Grand Prix'sinde Carlos Sainz Jr ile dördüncü olarak 2012 Brezilya Grand Prix'sinden sonraki ilk podyumunu yakalamıştı.

2020 MCL35, geçen yıl takıma katılan teknik direktör James Key önderliğinde tasarlanan ilk McLaren olma özelliği de taşıyor. Takım, büyük kural değişiklikleri öncesinde 2019 aracının zayıf yönlerini azaltmak ve araçtan daha fazla performans kazanmak için yeni araç üzerinde uzun zamandır çalışıyordu.

Takım tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mavi ve turuncudan oluşan bir renk düzeni tercih etti. Ancak bu renkler, geçen yıla kıyasla daha farklı şekilde kullanıldı. Ayrıca aracın alt bölümlerinde siyah renkler de yer alıyor.

McLaren özellikle aracın burun kısmında ciddi değişiklikler yaparken, aracın geçen yıla kıyasla daha dar olması gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca McLaren da Ferrari ve Red Bull'un ardından mat boyaya geçen takımlardan bir diğeri oldu.

Takım patronu Andreas Seidl, "Bu, tüm takım için çok önemli bir an. Dün akşam aylar süren sıkı çalışmalardan sonra McLaren'daki herkes MCL35'i ilk kez gördüler. Takımın her bir üyesi, sezon öncesi testinde ilk kez pistte yer alması için McLaren MCL35'in tasarımında, mühendisliğinde ve üretiminde çok fazla enerji harcadı."

"Carlos ve Lando, geçen sezon gerçek bir bağlılık ve kararlılık gösterdiler. Sonrasında teste ve yeni sezona hazırlanmak için çok fazla çabalamaya devam ettiler. Onlarla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bugün yolculuğumuzun bir sonraki adımını atıyoruz. Zor bir yıl olacak ve şikayet etmemek çok önemli. Formula 1'de hiçbir şey kolay değil ve orta gruptaki rekabet yoğun olacak. Yeni sezona hazırlanmak için altı günlük testimiz var ve Carlos, Lando ile tüm personelimiz hazır." dedi.