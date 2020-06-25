McLaren, 2020 boyunca Sainz ile 'açık kitap' felsefesini izleyecek

Sainz, 2020 sezonunun sonunda McLaren'den ayrılacak ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yerine Ferrari'ye katılacak.

İspanyol pilot, COVID-19 pandemisinin sezon başlangıcını ertelemesi sebebiyle McLaren ile bir tam sezon geçirmek zorunda kalacak.

Çoğunlukla takım değiştiren sürücüler, gidecekleri takımın sırlarının korunması ve bu fikirlerin rakiplerine iletilmemesi amacıyla, takım içerisinde yapılan görüşmelerden uzak tutulur.

Ancak F1'in, pandemiden sonra getirdiği bütçe kısıntı önlemlerinden birinin, 2020 araçlarının 2021'e taşınması olması sebebiyle McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sainz'a karşı daha saklı olmalarına gerek olmadığını söyledi.

Sky Sports F1 vodcastine konuşan Brown şunları söyledi: "2020'de beraber yarışacağız ve 2020 boyunca, beraber, büyük başarılar yaşamak istiyoruz."

"O bir profesyonel ve biz de öyleyiz. Bana göre eğer bilgi tutmaya çalışırsanız, 2020'de başarılı bir sene geçiremezsiniz. Bu yüzden 2020'ye odaklanmalı, başarımızı maksimize etmeliyiz ve bence bunları saklamak hiç verimli bir şey değil."

"2021 aracımız, 2020 aracımıza benzeyecek. Belki 2021'de yeni bir araç yapıyor olsaydık, işte o zaman veri paylaşımı konusunda sıkıntılı bir duruma düşebilirdik."

"Ancak bir sonraki senenin aracı, neredeyse bu senenin aracı olacak. Bu yüzden Carlos'un dürüstlüğü konusunda şüphem yok."

"Açık bir kitap gibi olacağız."

Sainz seneye Ferrari'de Charles Leclerc ile yarışacak ve an itibariyle McLaren'deki takım arkadaşı olan Lando Norris ile başarılı ve uyumlu bir partnerliğin sonuna gelinecek.

Brown, Sainz'ın gerçekleşecek olan transferinin, 2020 boyunca McLaren'in atmosferinde bir etkisi olacağına inanmadığını söyledi, ancak Ferrari'nin aynı durumda olmadığının altını çizdi.

"Şanslıyız ki Carlos ile mükemmel bir ilişkimiz var."

"Kış sezonu boyunca birbirimize çok açık olduk. O, profesyonel biri, bizim için büyük işler yaptı, onun ailesi bizim arkadaşlarımız."

"Diğer ayrılıkların aksine - bence Vettel-Leclerc Ferrari garajı bu sene çok heyecanlı olabilirdi, belki de bazen doğru sebeplerden, bazen de yanlış sebeplerden dolayı."

"Garajımızda büyük bir uyum var ve bana göre Carlos ve Lando, birbirlerine karşı çok rekabetçiler, ancak bununla beraber birbirlerine çok büyük bir saygı da duyuyorlar."

"Bu iletişimi yönettiğimiz şekilden çok memnunum. Bence, sürücülerin sürüş yapmaktan dolayı mutlu olduğu bir takım olduk. Sürücülerin gelip McLaren adına yarışmaktan dolayı mutlu olacakları bir garaj ortamı yarattığımıza inanıyorum."