McLaren, 2020 aracını sezon boyunca geliştirecek

McLaren bu yıl, orta grubun en iyi takımlarından bir tanesiydi ve tüm yarışlarda puan almayı başardı. Ayrıca geride kalan altı yarışın üç tanesinde iki araçla birden puan aldı.

Fakat Racing Point, bu yıl McLaren'dan daha iyi bir araca sahip gibi görünüyor ve İspanya'da topladıkları puanların ardından şampiyonada McLaren'ı geride bıraktılar.

Ancak Alman Auto Motor und Sport, McLaren'ın tüm sezonu kapsayan güncelleme programına sahip olduğunu ve aracını sürekli olarak geliştireceğini ortaya koydu.

Bu, hemen hemen her yarışa aerodinamik güncellemeler getirecekleri anlamına geliyor.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, şu anda Racing Point'in gerisinde olsalar bile iyi bir konumda yer aldıklarını belirtti.

Seidl, "Dürüst olmalıyız, şu anda en hızlı üçüncü aracın sahibi Racing Point. En hızlı dördüncü araç ise bizde."

"Racing Point, eğer tüm potansiyelini kullanabilirse daha hızlı bir pakete sahipler. Ama en azından Red Bull (Albon), Ferrari, Renault ve AlphaTauri'yi geride bırakıyoruz." dedi.

Ancak Racing Point, bu yıl sadece tek bir güncelleme planlıyor ve bu da McLaren için iyi bir haber.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "Tek güncellememiz muhtemelen Monza'da hazır olacak. Eğer diğerleri, araçlarını geliştirmeye devam ederse bize yaklaşmaya devam edecekler ve bazı pistlerde daha hızlı olacaklar."

"Bununla yaşamak zorundayız. Şimdiden 2021'e dikkatli şekilde bakıyoruz." dedi.