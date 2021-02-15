McLaren 2019'da zararını 71 milyon pounda kadar düşürmüş

RaceFans’in raporuna göre 2019’da McLaren’ın elde ettiği gelir, önceki seneye kıyasla 60 milyon poundun üzerinde bir artışla 185 milyon pounda çıkmış. Artan sponsorluk ve ödül parası sayesinde elde edilen bu durum, tüm yarış departmanının zararını azaltmış.

2019’un başında McLaren F1 takımının üst personeli arasında büyük değişimler oldu ve Andreas Seidl takım patronu görevine gelirken, James Key de teknik direktör rolüne atandı.

Aynı zamanda Fernando Alonso ve Stoffel Vandoorne’un yerine yarış koltuklarına geçen isimler de Carlos Sainz ve Lando Norris oldu.

Buna ek olarak işin ticari yönünde ise, McLaren’ın pazarlama departmanı McLaren Marketing ve lisanslama şirketi Team McLaren da 2019 başında McLaren Racing çatısı altında toplandı.

Aynı zamanda 2018’de yapıldığı gibi, yarış departmanının bazı tarihi araçları; “dünya genelindeki özel koleksiyonerlere” satılarak, 6.7 milyon poundluk gelir elde edildi.

2020’de ise eski araçlar McLaren Services’a satıldı ve son rapora göre takımın tarihi araç koleksiyonunda halen 159 araç bulunuyor. Araçların değeri ise yaklaşık 60.9 milyon pound.

Dünya genelindeki pandemi sebebiyle 2020 F1 Dünya Şampiyonası’nda görülen gecikme ve değişiklikler, McLaren da dahil olmak üzere birçok takımı etkiledi.

Wokingli takım da buna karşılık olarak, ertelenen sezon Temmuz başında start almadan önce, Bahreyn Ulusal Bankası’ndan 150 milyon puondluk bir kredi çekti.

Aralık ayında ise McLaren, MSP Sports Capital şirketinin, takımın %15’lik hissesine karşılık -gelecek sene %27’ye çıkabilecek şekilde- 150 milyon poundluk dev bir yatırım yaptığını açıkladı ve böylece diğer şirketlere olan borçlarını kapatabildi.

Şirketin %7’lik bir hissesi ise 35 milyon pound karşılığında UBS O’Conner LLC ve Caspian’a satıldı ve önümüzdeki senenin sonunda bu hisse oranı %6’ya düşecek.

McLaren’ın 2020 Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performans ise, F1’den alacakları ödül parasının artışıyla birlikte finansal olarak takımı daha çok rahatlatacaktır.

Abu Dhabi’de sezonun son yarışında McLaren, son anda takımlar şampiyonası 3.lüğünü kazanarak 2012’den beri elde ettiği en iyi sonucu aldı.

Takımın 2021 için hedefi ise, yeni güç ünitesi tedarikçisi Mercedes’in performansı ve Ferrari’ye geçen Sainz’in yerine gelen Daniel Ricciardo’yla birlikte, yarışlarda daha da rekabetçi olabilmek olacak.