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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2019'da güncelleme getirmeye devam edecek

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McLaren, 2019'da güncelleme getirmeye devam edecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Eki 2019 09:27

McLaren, mevcut performansından memnun olmasına rağmen önümüzdeki birkaç yarışa güncelleme getirmeye devam edecek.

Woking merkezli ekip sezonu ilk üçün ardından dördüncü sırada tamamlamayı umuyor ve şu anda takımlar şampiyonasında Renault'nun 34 puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Takım, 2020 aracına daha fazla odaklanması gerektiğini bilmesine rağmen takım patronu Andreas Seidl'e göre mevcut aracı geliştirmeye devam ediyorlar.

"Son üç ya da dört yarışta gördüğümüz üzere şimdi açık şekilde dördüncü en hızlı araca sahibiz ve bu dördüncülüğü sezon sonuna kadar korumak için gereken her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu takım olarak harika bir başarı olacak. Ama aynı zamanda bir sonraki adımı atmak için gelecek yılın aracı üzerinde tam gaz çalışmak da önemli."

"Bu yüzden aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve sürekli olarak daha iyi anlamaya devam ediyoruz. Japonya'da bu gerçekten iyi çalıştı ve önümüzdeki yarışlara bazı küçük parçalar getirmeye devam edeceğiz. Ama takımın büyük çoğunluğu 2020 aracı üzerinde aralıksız çalışıyor."

Seidl, McLaren'ın bu yıl sürekli olarak aracını geliştirdiğini ve bundan memnun olduğunu söyledi.

"Bu gerçekten cesaret verici. Bir takım olarak aracı sürekli olarak daha iyi hale getirdiğimizi düşünüyorum. Sürekli küçük parçalar getirerek aracı ve davranışlarını daha iyi anlıyoruz. Yani iyi bir yerdeyiz."

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Editör Jonathan Noble

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