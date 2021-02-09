McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

2006'yı BMW'nin üçüncü pilotu olarak geçiren ve ilk yarışına 2007 Amerika GP'de BMW ile çıkan Vettel, ilk yarışında ilk sekize girmeyi başarmıştı.

Sonrasında Toro Rosso'ya geçti ve gösterdiği etkileyici performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. Çin GP'de dördüncü olan Vettel, ertesi yıl F1'deki ilk tam sezonunu yine Toro Rosso'da geçirip, 2008 İtalya GP'de ilk zaferini aldı.

Ertesi yıl da ana takım olan Red Bull'a geçti.

Michael Schumacher o dönem, Ferrari'ye Vettel'i alma tavsiyesinde bulunmuştu ancak Alman pilota ilgi gösteren tek taraf Ferrari değildi.

Eski Mercedes motor sporları şefi Norbert Haug, F1-Insider.com'a verdiği demeçte 2007 sonrasında Fernando Alonso'nun yerine birisini bakarken Vettel'le de görüştüklerini açıkladı.

Haug, F1-Insider.com'a "Sebastian için Toro Rosso ile görüştüm."

“Eğer o dönem onunla anlaşmış olsaydık, Formula 1 tarihinin nasıl gelişeceğini kim bilebilir ki?"

"Ancak Formula 1'de herkes bir noktada herkesle pazarlık ediyor ve bunu kabul etmeyenler sadece bunu kendilerine saklıyorlar." dedi.

McLaren o dönem Vettel'le ilgili olumlu yanıt alamamasının ardından Heikki Kovalainen ile anlaştı.

Öte yandan Haug, Vettel'in Ferrari'de yarıştığı süre zarfında hiç şampiyon olabilecek şartlara sahip olmadığını söyledi.

Haug, "Mercedes, Lewis Hamilton için zaferler ve şampiyonluklar için yarışabileceği birinci sınıf şartlar oluşturmayı başardı. Oysa Ferrari, Sebastian Vettel için aynısını yapamadı," dedi.

Son olarak Haug, McLaren-Mercedes ortaklığı için sabırsızlanıyor.

"Bu, beni çok mutlu ediyor. Birlikte harika ve genel olarak başarılı bir 15 yıl geçirdik. McLaren-Mercedes Silver Arrows, [Mika] Häkkinen, [David] Coulthard ve daha sonra Hamilton ile beraber tüm bu süre boyunca harika bir konsepte sahipti."

"Yine aynısı olursa çok mutlu olurum. Andreas Seidl ile beraber, podyumun en üst basamağının nerede olduğunu ve oraya nasıl gidileceğini bilen bir yarışçıya sahipler."