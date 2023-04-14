McLaren, 2008 şampiyonluğu tartışmalarına videoyla cevap verdi

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Üç haftalık "mini sezon arası" boyunca F1 camiası eski bir trajediye yeniden odaklanmış vaziyette: tarihin belki de en şaibeli yarışı olan 2008 Singapur GP'si!

Yarışa dönemin Renault pilotu Nelson Piquet Jr'ın kasıtlı olarak kaza yapması ve güvenlik aracına sebep olması, bu sayede erkenden deposunu dolduran Fernando Alonso'nun normalde dezavantajlı olacağı bir durumdan avantaj kazanarak galibiyete ulaşması damga vurmuş, bu olay bir sene sonra Piquet'nin itirafları sonucu ortaya çıkmıştı.

Bu durumdan en çok etkilenen isimse hiç şüphesiz ki kaza esnasında yarışı lider götüren, ancak güvenlik aracı esnasında acele girdiği pit stopta benzin hortumunu koparttığı için gerilere düşerek puan alamayan Felipe Massa oldu; kendisi burada kaybettiği puanlar nedeniyle şampiyonluğu da sadece bir puan farkla kaçırdı!

Son dönemde Bernie Ecclestone'un ortaya "kazayı hem kendisinin, hem de FIA'nın sezon bitmeden öğrendiğine" yönelik iddialarla çıkması, olayın alevlenmesine ve Massa'nın harekete geçmesine sebep oldu; olası bir iptal, o yarışı üçüncü bitiren Lewis Hamilton'ın puan kaybetmesine ve şampiyonluğun Massa'ya geçmesine yol açacak.

Konu hakkında McLaren cephesinden ise bugüne kadar hiçbir yorum gelmemişti, ancak işin internette ciddi bir dalga malzemesine dönüşmesinin ardından adım atan takım, konuyla ilgili esprili bir video paylaşarak yanıt verdi.

Videoda ilk olarak Massa'nın harekete geçtiğine bir haber yer alıyor, sonrasında ise Hamilton'ın şampiyonluğa ulaştığı 2008 Brezilya GP'sinden fotoğraflar gösteriliyor.