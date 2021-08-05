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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

McLaren 18 inç lastik testini tamamladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren, Macaristan'da gerçekleştirilen 18 inç lastik testini başarıyla tamamladı.

McLaren 18 inç lastik testini tamamladı

Macaristan Grand Prix'sinin ardından Hungaroring'de iki günlük bir Pirelli lastik testi gerçekleştirildi.

Bu testin ilk gününde McLaren, Mercedes ve Ferrari çalışmıştı.

Testin ikinci gününde ise sadece McLaren piste çıktı. Dün Lando Norris sürüş yapmıştı, bugün ise Daniel Ricciardo direksiyona geçti.

Ricciardo, gün boyunca bu lastiklerle 91 tur attı ve testi noktalamış oldu. Salı günü Norris 122 tur atmıştı. Bu, McLaren'ın testi 213 turla tamamladığı anlamına geliyor.

Pirelli, bu üç takımın iki günde toplamda 523 tur ve 2291 kilometre mesafe tamamladığı açıkladı. Bu, Abu Dhabi öncesi son 18 inç kuru zemin lastik testiydi.

Bir sonraki test 15-16 Eylül'de Magny Cours'da yapılacak. Islak zeminde yapılacak bu teste Alpine katılacak.

 

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