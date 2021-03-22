McLaren, 13 yaşındaki karting sürücüsü Ugo Ugochukwu’yla anlaştı

McLaren Lewis Hamilton’la anlaşma imzaladığında, İngiliz pilot da Ugochukwu’nun yaşındaydı. Bu da akıllara McLaren'ın geleceğin motor sporları yıldızıyla mı anlaşma imzaladığı sorusunu getiriyor.

McLaren tarafından bir ‘keşif’ olarak tanımlanan Ugo Ugochukwu, 2020 FIA OKJ Avrupa Şampiyonası’nın galibi ve bunun dışında birçok ulusal/uluslararası karting şampiyonası kazandı.

Woking Merkezli takım, geçmişte Hamilton, Magnussen, Vandoorne ve Norris gibi genç yetenekler yetiştirdi.

F1’in resmî sitesine konuşan takım patronu Andreas Seidl, McLaren’ın Ugochukwu gibi genç yetenekleri bulmaya devam edeceğini söyledi.

‘’Bu anlaşma, genç yetenekleri bulup destekleme yaklaşımımıza tekrar odaklandığımızı gösteriyor.’’

‘’Ugo gelecek vaat eden ve güçlü gelişim olasılığı olan, genç bir yetenek. Kariyerinin erken safhalarındayken bile, bu sporda başarılı olmak için gereken özelliklerin onda olduğu ortada.’’

McLaren CEO’su Zak Brown ise, takımın uzun zamandır Ugochukwu’nun performansını izlediğini ekledi.

‘’Ugo’nun gelişimini uzun süredir ilgiyle takip ediyorduk. Böylelikle onunla bir anlaşma imzalama fırsatımız oldu. Onunla anlaşma konusunda hiçbir tereddütümüz yoktu.’’

‘’Şimdi Ugo’ya, potansiyeline ulaşmak için ihtiyaç duyduğu zamanlarda doğru desteği vermeye odaklanacağız.’’

Karting kariyerine 2013 yılında New York’da başlayan Ugochukwu ise konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’McLaren Racing kadar unutulmaz bir takımla, kariyerimin bu kadar erken bir safhasında anlaşma imzaladığım için çok mutluyum."

"McLaren’ın desteğine sahip olmak harika ve bu her genç sürücünün hayalini kurduğu şey. Şu anda bir sürücü ve yarışçı olarak gelişmeye odaklanacağım."

McLaren’ın yanımda olması pist üzerinde ve pist dışında bana yardımcı olacak.’’