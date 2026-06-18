McLaren, 1000. yarışını Mika Hakkinen heykeliyle kutladı

Ünlü motor sporları sanatçısı Paul Oz tarafından titizlikle işlenen heykel, Hakkinen'in 1998 sezonunda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı Suzuka'daki sezon finalindeki ikonik kutlama anını ölümsüzleştiriyor.

Heykel, fabrikanın ünlü "Bulvar” bölümünde, şampiyonluk kazandığı MP4/13 aracının hemen yanında sergileniyor. Hakkinen'in bu heykeli; Bruce McLaren, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost ve Ayrton Senna gibi diğer McLaren efsanelerinin bronz büstlerinin arasındaki yerini aldı.

Açılış törenine Hakkinen’in yanı sıra McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Takım Patronu Andrea Stella ve takımın pilotları Lando Norris ile Oscar Piastri de katıldı.

Heykelin örtüsü kalktığında duygularını gizleyemeyen efsane pilot Mika Hakkinen, şu ifadeleri kullandı: "Vay canına… Bu heykele bakmak harika anılar çağrıştırdı!”

“Bu benim Suzuka'da, ilk dünya şampiyonluğumu kazandığım, çok özel bir şeylerin başlangıcı olan anım."

"Tüm hayatınızı yarışarak geçirdiğinizde üzerinizde bir dünya şampiyonluğu kazanma baskısı olur ve bunu başarıp başaramayacağınızı asla bilemezsiniz.”

“Suzuka'daki o gün, yarıştan önce sadece 'Tamam, hadi bunu yapalım, gidip zaferi alalım' diye düşündüğümü hatırlıyorum. İnanılmaz bir andı. Hepinize teşekkür ederim."

Bu olay, takımın Formula 1'deki 1000. grand prixsine ulaşmasını kutladığı geniş kapsamlı etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirildi. McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bu tarihi anla ilgili olarak şunları söyledi: "McLaren spora adım attığından beri 100'den fazla Formula 1 takımı geldi ve geçti.”

“Tarihin en başarılı ikinci takımıyız ve en eski ikinci takımıyız. Bunların hepsi Bruce McLaren'ın bu takıma aşıladığı DNA sayesindedir.”

“Burada çalışmak inanılmaz derecede özel ve hepimiz için durup bunun tadını çıkarmak çok önemli; çünkü şu an bu odada olanlar biziz ve tarihi yazanlar da biziz."

Takım Patronu Andrea Stella ise bu mirasın getirdiği sorumluluğu şu sözlerle açıkladı: "Bu takımın bir parçası olmaktan onur duyuyorum.”

“Bizden öncekilerin yaptığı gibi kupa dolaplarımızı doldurmaya devam etme sorumluluğumuz var.”

“Bu hem bir onur hem de muazzam bir motivasyon kaynağı."