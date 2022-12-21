McLaren, 100 milyon sterlinlik zararın ardından yeniden kârda

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Formula 1'de izlenme sayıları, katılımlar ve sosyal medya etkileşimlerinin hepsi şu anda oldukça yüksek. Takvim, 2023 için 23 yarışlık rekor bir sayıya ulaşırken; Las Vegas ilk kez takvimde yer alacak. Katar ise 2021'in ardından 10 yıllık bir anlaşma ile geri dönecek.

Ancak Formula 1'i takımlar için 'kârlı bir iş' haline getiren sadece bu faktörler değil. 2023 yılı için 135 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı da mevcut.

2018'in nisan ayında McLaren Racing'in CEO'su olan Brown, takıma geldiğinde belgelenmiş 100 milyon sterlinlik bir zarar olduğunu ve bu zararın artık kâra dönüştüğünü söyledi.

Brown, şirket içi bir McLaren röportajında, "Formula 1'i hiç bugün olduğundan daha popüler görmemiştim."

“Takımları hiç bugünkü kadar sağlıklı görmemiştim, sporda ise bu kadar çok kurumsal ortak hiç görmemiştim."

“McLaren'in çıktığı yolculuk, TV reytinglerinin artması, rekor sayıda yarış ve katılımcı, dijitalin tavan yapması; hepsi harika."

McLaren logo Fotoğraf: Alessio Morgese

“Sanırım beni en çok heyecanlandıran şey, aslında daha yeni başlıyor olmamız. Şimdi bütçe sınırıyla birlikte, zamanla gridde bir dengelenme göreceğiz; yani baskın olan bir ya da iki takımdan, üç ya da dört takıma geçeceğiz. Yarış kazanacak beş veya altı farklı takım göreceğimize de eminim. Bence bu, sporu daha da heyecanlı hale getirecek ve daha fazla izleyici çekecektir."

“Spor, Kuzey Amerika'da yükselişe geçti. Henüz Las Vegas'a gitmedik, bu da başka bir heyecan olacak. ESPN ve ABC ile çok önemli bir televizyon anlaşması duyuruldu, bu çok iyi bir yayın olacak ve bu sadece Amerika'da olan şeyler. Aynı zamanda Orta Doğu'da yeni yarışlarımız var, yani spor inanılmaz derecede sağlıklı."

“Bütçe sınırı sayesinde tüm takımlar Formula 1'de yer alabiliyor. Ben başladığımda 100 milyon sterlin zarardaydık ve bu belgelenmiş bir miktardı. Şimdi nakit akışımız pozitif ve kâra geçiyoruz." dedi.