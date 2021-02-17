Key, MCL35M'deki ana değişiklikleri açıkladı

Takım, Mercedes güç ünitesine geçmesinin ardından, Mercedes'ten de inanılmaz bir destek almasıyla beraber, tamamen farklı bir dizayna sahip olan yeni bir güç ünitesini aracına yerleştirmeyi başardı.

Teknik direktör Key'e göre Mercedes, günümüzde kullanılan F1 güç ünitelerinin gelişiminde inanılmaz bir hedef ortaya koydu, ancak aynı zamanda F1'de, performans olarak, motorlar arasında çok küçük farklar bulunmakta.

Key'in açıklamaları şu şekilde: "Güç ünitesi, aracın mimarisinin önemli bir parçası ve Mercedes parçalarının motor ve enerji saklama parçaları, geçtiğimiz sene kullandığımız parçalara göre daha farklı geometriye sahip."

"Tüm bunları ise yeni getirilen homologasyon kuralları içerisinde yapmamız gerekiyordu, ki bu da geçen seneden taşıyabileceğimiz elementlerin gereken kısmını bu seneye taşımamız ve güç ünitesini yerleştirmek için yapılan adaptasyonların yapılması anlamına geliyor."

"Buna rağmen Mercedes güç ünitesine geçiş yapmak, yeni bir şasinin ortaya çıkmasına neden oldu; yeni bir vites kutusu, yakıt; hidrolik, elektrik ve soğutma sistemlerinin tamamı yenilendi."

"Aks mesafesi bile değiştirildi: bu mesafeyi artırmamız gerekti çünkü şanzıman kutusu, Mercedes motorunda daha büyük bir yer kaplamakta."

McLaren MCL35M sidepodları ve hava kanalı detayı Fotoğraf: McLaren

Pazartesi akşamı gerçekleştirilen lansmanda yayınlanan bir videoda Lando Norris, ilk bakışta araç ile ilgili olan en büyük değişikliğin aracın arka kısmında olduğunu belirtmişti. Key ise bu konuda şunlara değindi: "Aracın gövde şekli, motorun araca yerleştirilmesine göre belirlenir."

"Bu nedenle araçta farklı şekiller görmek mümkün. Ancak yapılan çoğu değişiklik, bu senenin aracında yapacağımız bir takım mantıklı kararların bir sonucu, eğer güç ünitesi değiştirmemiş olsaydık bile, geçtiğimiz sene öğrendiğimiz bilgilerin ışığında aracın gövdesi daha farklı bir hâl alırdı."

"Bu seneki gövde, geçtiğimiz senenin prensiplerine çok benziyor ve bunun da sezon boyunca değişeceğini düşünmüyorum çünkü bu, araç mimarisini tanımlama sırasında ortaya çıkardığınız bir şey."

Key aynı zamanda, araçta yapılan pek çok değişikliğin tamamen FIA ile çalışılarak yapıldığını, eğer herhangi bir sınırlama olmasaydı araçta daha fazla değişiklik yapmak istediklerini de belirtmişti.

Bir takım parçaları gelecek seneden bu seneye taşıma tanımı kapsamında Key, MCL35M'de kullanılan pek çok parçanın, bir önceki araçları olan MCL35'e çok benzediğini de belirtti ve şunları söyledi: "MCL35M'in, burnu gibi, pek çok parçası, MCL35'e benziyor."

"Geçtiğimiz sene homologasyon için gereken son tarihi vermeden önce yeni burun konseptini tanıtmamız gerekiyordu, aksi takdirde 2020'ye başladığımız konsepti kullanmak zorunda kalacaktık."

"Mekanik tarafta pek çok alan çoktan sabit kaldı, veya sezonun ilk yarışından itibaren sabit kalmak zorunda kalacak."

"Bir diğer yandan ise pek çok aerodinamik yüzeyin geliştirilmesine izin verecek: bargeboardlar, ön ve arka kanatlar gibi şeyler geliştirilmeye devam edecek. Sezon boyunca bu alanlarda gelişmeye devam edeceğiz."

"Geliştirme yapmamız için pek çok yeri gözlemlememiz gerekiyor - güçlü yanlarımızı artırmalı ve zayıf yanlarımızı ise gözden geçirmemiz lazım."