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Formula 1 / Son dakika

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"

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MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

McLaren'ın yeni pilotu Daniel Ricciardo, salı günü McLaren MCL35M ile yaptığı test sürüşünün ardından oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, MCL35M ile piste çıkan ilk isim oldu ve Salı sabahı, yağmurun etkisini gösterdiği dakikalarda ilk sürüşünü tamamladı.

Öğleden sonra papaya turuncu rengindeki araca geçme sırası takımın yeni pilotu Daniel Ricciardo'daydı.

McLaren için pek de verimli bir test olduğu söylenemez. Çünkü tüm gün hava 7 ila 8 derece civarındaydı.

Ancak Ricciardo, hem olumsuz havaya hem de iki aylık kış arasından sonra hem yeni araca adapte olmak zorunda kalmasına rağmen, genel olarak memnun kaldı.

Ricciardo, “Bu ara bana sanki iki aydan fazlaymış gibi geldi! Pası açmak her zaman biraz zaman alıyor."

"Bir araca binişinizin üzerinden uzun bir zaman geçtiyse, o zaman bu şartlara sahip olmak size gerçekten güven vermiyor."

"Ancak yine çok eğlenceliydi. Gün boyunca her şey yolunda gitti. Yapmamız gerekeni yaptık ve tüm isteyebileceğiniz şey budur. Ne kadar çok tur tamamlarsam, takımı o kadar iyi tanıtacağım ve takım içerisinde kendimi rahat hissedeceğim. " dedi.

Takımlar yıl boyunca sadece iki kez bu tarz testler yapabiliyorlar. Çünkü aslında bu testler, aracın denenmesi için değil, takımların reklam çekimi yapması için ekiplere veriliyor.

Bu yüzden en fazla 100 kilometre tamamlayabiliyorlar ve araçta gösteri lastikleri oluyor.

Ancak Ricciardo, piste çıktıkları her anın kendileri için faydalı olduğunu ve bunun hem sezon öncesi testi hem de Bahreyn GP için faydalı olduğunu dile getirdi.

“Tüm prosedürleri denedim. Planım ve hedefim, 28 Mart Pazar günü Bahreyn'e gidip, başlangıç ​​yarış gridine yerleştiğimde herhangi bir panik yapmamak."

"Şimdi asıl önemli olan kendimi rahat hissetmem ve ekibe alışmam. Bir yarış hafta sonu boyunca karşılaşabileceğimiz senaryoları deniyoruz. Elbette o atmosfer olmayabilir, ancak onu taklit etmeye çalışabilir ve kendimize biraz baskı uygulayabiliriz."

Ricciardo, hava şartları nedeniyle performans anlamında bir şey söyleyemese de, takımın geliştiğinden emin.

“McLaren harika başladı. Motor bir gün önce çalıştırıldı ve pistteki ilk gün sorunsuz geçti. Sezonun başında bundan daha fazlasını isteyemezsiniz. Her şey yolunda gidiyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Mike Mulder

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