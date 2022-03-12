McCullough: "Vettel, aracını durdurduğu yer konusunda daha bencil davranabilirdi"

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Bahreyn testlerinin cuma sabahında Vettel, seansın bitmesine 50 dakika kala pistten çıkarken bir problemi olduğunu fark etti.

Vettel, 1. virajın içerisindeki kaçış alanında durdu ve böylece seansta kırmızı bayrak çıkmadı.

Ancak Vettel'in durduğu yer nedeniyle, AMR22'nin kamyonet aracılığıyla pite taşınması neredeyse 30 dakika sürdü.

Vettel yolda durmuş olsaydı pite gelmesi çok daha kısa sürecekti.

Araç pite geldikten sonra, Aston Martin performans direktörü McCullough, Vettel'in bir titreşim hissettiğini ancak ciddi bir şey olmadığını açıkladı.

McCullough, "Bir titreşim olduğunu bildirdi."

"Biz de tedbirli olduk ve araca bakmak için durdurduk."

"Aracın geri gelmesi uzun sürdü. Yoldan çekilerek doğru bir şey yaptı."

"Ancak biraz daha bencil davranıp yolda durabilirdi. Eğer kırmızı bayrak çıksaydı araç geri gelirdi."

"Araç geri geldi, kontrol ettik ve her şey iyi."

"Sadece bu dönemde daha tedbirli olmamız gerekiyor."

"Williams'ın alev aldığını gördük, yani şüphe varsa dikkatli olunması gerekiyor." dedi.

Williams, "çok daha dramatik görünen" küçük bir fren alevi nedeniyle cuma gününü erken kapattı. Nicholas Latifi aracı durdurduğunda iki arka freni de alevler içindeydi. Yangın nedeniyle aracın sağ lastiği patladı.

Vettel, cuma gününü 46 tur ile en hızlı dokuzuncu sırada bitirdi. Takım arkadaşı Lance Stroll ise 70 tur attı ve dördüncü sırada yer aldı.