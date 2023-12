McCullough: "Takımlar arasındaki farkların kapanması spor için harika olur"

2023 Max Verstappen ve Red Bull Racing'in hakimiyetinde geçerken, McCullough mevcut düzenlemelerin üçüncü sezonunda en iyi takımların birbirine daha yakın olacağını öne sürüyor.

Bu yılın son yarışı olan ve sekiz takımın ilk 10'da yer aldığı Abu Dabi'deki sıralama turlarını sporun gittiği yöne dair bir rehber olarak gösterdi.

McCullough, "İlk 10'da sekiz takım olduğu gerçeğine ve sıralamanın ne kadar yakın olduğuna bakarsanız, bu olağanüstü, öyle değil mi?"

"Bu da size istikrarlı düzenlemelerde her zaman takımlar arasında yakınlaşma unsuru olduğunu gösteriyor."

"Bazı takımlar bu yıl gerçekten iyi bir gelişim gösterdi. Ama sanırım kötü başladıklarını da ilk onlar kabul edecektir. Bence önümüzdeki yıl spor için harika olacak."

"Bence pist dışı uygulamalar önemli olacak ve farkların çok büyük olacağını düşünmüyorum."

"Ancak herkes diğerlerinden 10-15-20 puan daha fazla bastırma kuvveti elde etmeye çalışıyor. Çünkü bu size pistte avantaj sağlıyor." dedi.

McCullough, Aston Martin'in geçen kış dünya şampiyonasında yedincilikten 2023'ün başından itibaren podyum mücadelesi vermeye başladığında kaydettiği ilerlemeyi tekrarlayamayacağını kabul etti.

McCullough, "Açıkçası, geçen sezon bu kadar güçlü olmadığınızda bu kadar büyük bir sıçrama yapmanın yardımcı olduğunu düşünüyorum. Eğer şimdi aynı sıçramayı yaparsak, Red Bull'un çok önünde olacağız, ki bu olmayacak!"

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, practice their race start procedures at the end of FP3