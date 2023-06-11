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McCullough: "Pirelli'ye tamamen güveniyoruz" 

Takımlar, Formula 1'in lastik üreticisinin 2024 için olası bir kural değişikliği için bir çözüm bulabileceğinden emin.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Pirelli crew

FIA önümüzdeki ay Silverstone'da yapılacak testin ardından bir karara varır varmaz lastik battaniyesi yasağı getirmeye hazır görünüyor.

Lastik battaniyelerinin yasaklanması bir süredir F1'de konuşuluyordu. Ancak şimdi Pirelli, takımlar, FIA ve F1 karbon nötr olma taahhüdünün bir parçası olarak bir çözüme ulaşmak için ciddi bir çaba sarf ediyor.

İspanya Grand Prix'sinden sonra Barselona'da yapılan bir test, Pirelli'nin 2024 lastiğinin düşük sıcaklıklardaki pek çok parametresini ölçmesini sağladı.

Aston Martin Performans Direktörü Tom McCullough, kısa süre önce Monaco Grand Prix'sinde yağmur lastiklerinin battaniyesiz olarak kullanılmasının, Pirelli'nin lastiğin çalışması için gereken rakamları karşılayabileceğine duydukları güvenin bir örneği olduğunu söyledi.

McCullough, "Pirelli'ye tamamen güveniyoruz." 

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gelişiyorlar ve lastiklerin çalışması için oldukça zor bir pist olan Monako'da tam yağmur lastiklerini tanıttılar."

"Bu programa tamamen güveniyor ve destekliyoruz." dedi.

Barselona'da Mercedes ve Ferrari arasında yapılan son testte 600'den fazla tur atıldı.

Ferrari takım mühendisi Jock Clear, takımların Pirelli testlerine herhangi bir veri olmadan girmelerine rağmen hedeflerini bildiklerini açıkladı.

Clear, "Bu testleri kör bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve olması gereken de bu, bu yüzden ne elde edeceğimizi bilmiyoruz." 

"Programın ne olduğunu ve hedefleri biliyoruz, ancak bu farklılıkların ne olduğunu bilmiyoruz."

"Pirelli şimdiden gitmek istedikleri yere ulaşma konusunda oldukça iyi olduklarını gösterdi. Yaptığımız tüm Pirelli testleri, odaklandıkları her alanda iyi gelişmelerle sonuçlandı." dedi.

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