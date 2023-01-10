McCullough: "Hulkenberg doğal bir yetenek"

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Nico Hulkenberg, 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kenarda geçirmesinin ardından yeni sezonda Haas ile Formula 1'e tam zamanlı olarak dönecek.

Alman pilot, Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olacak ve nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

Geride kalan üç yılda Aston Martin/Racing Point'in yedek pilotluğunu yapan ve bu süreçte birkaç yarışa çıkan Hulkenberg, ne zaman piste çıksa etkileyici işler yaptı.

İngiliz ekibin araç gelişim direktörü Tom McCullough, Hulkenberg'in çalışma şeklini övdü ve doğal bir yeteneği olduğunu söyledi.

McCullough, "Nico'nun doğal bir yeteneği var."

"Geçen sezon, henüz aracı tam olarak anlamadığımız bir noktada onu araca koyduk. Bahreyn'deki üçüncü antrenmanda direksiyona geçti, tam olarak hazırlanma ve koltuk ayarı yapma şansı yoktu, doğrudan işe koyulması gerekiyordu."

"Çok yetenekli ve becerikli bir sürücü."

"Son zamanlarda yarış aracı sürsün ya da sürmesin, onu sıralama turlarında ya da yarışta araca oturtup, ondan en iyi verimi almasını isteyebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sorun yaşamaz."

"Nico'nun çok fazla deneyimi var, bu da hemen hızlı gitmesine yardımcı oluyor."

"Nico, ister kuru ister ıslak zeminde olsun, her türlü koşulda aracın sınırlarını doğal şekilde hissediyor."

"Artık kariyerinin başlangıcında kendisine pek de uymayan Pirelli lastiklerinin özelliklerine alıştı." dedi.