McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

Azerbaycan Grand Prix'si sezonun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacak. Bu aynı zamanda F1'in bir cadde pistinde sprint formatını ilk kez uygulayacağı anlamına geliyor.

Pilotlar, Bakü'de sık sık olaylara neden olan sıralama seansına ek olarak, Pazar günü ana yarışı ve Cumartesi günü 100 km'lik bir sprinti tamamlayacaklar.

Takımlara F1'in bütçe sınırı dahilinde Sprint hafta sonları için mali bir ödenek sunulsa da, Haas Takım patronu Guenther Steiner'in geçtiğimiz günlerde Mick Schumacher'in 2022 Japonya Grand Prix'sinin ilk antrenmanında yaptığı kazanın takıma 700.000 dolara mal olduğunu açıklamasıyla potansiyel zararın boyutu vurgulandı.

Aston Martin performans direktörü McCullough'a Bakü sprint yarışının takımda bir stres yaratıp yaratmadığı soruldu.

McCullough, "Evet, maliyet açısından bu beni endişelendiriyor. Neyse ki henüz büyük bir kaza hasarı yaşamadık." dedi.

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

F1'in revize edilmiş bir sıralama formatı uygulamayı hedeflemesiyle birlikte, Azerbaycan'daki sprint formatında değişiklik olacak.

McCullough, değişiklikler hakkındaki görüşlerini açıkladı: "Teknik açıdan bakarsak, bu değişiklik benim için sorun değil."

"Açıkçası bu değişiklikleri faydalı buluyorum."

"Sıralama turları konusunda hâlâ ikna olmuş değilim, aslında daha hızlı araçları sıralamanın arkasına ve daha yavaş olanları öne almaya çalışmak, önerilerden biriydi. Tek turluk sıralama ve bunun gibi şeylerin yapılması gereken doğru şey olduğunu düşünmüyorum çünkü kaza potansiyeli oldukça yüksek."

"Mevcut grid formatının zaten oldukça zorlayıcı olduğunu ve oldukça iyi çalıştığını düşünüyorum. Bu nedenle, öğrenilmesi gereken biraz daha şey var gibi görünüyor. Değiştirmek için bir aciliyet var gibi davranılıyor ancak düzenleme açısından bakıldığında, bu kolay bir iş değil."

"Bu yüzden şimdilik mevcut formata alışmamız, çok fazla değişiklik yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer değiştirmek istiyorsanız, bunu düzgün bir şekilde yapmak için zamanınız olmalı."