McCullough: "Blandin ve Fallows takıma farklı bir anlayış getirdi"

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Uzun yıllar Adrian Newey'nin yardımcılığını yaptıktan sonra Red Bull'dan ayrılan ve Aston Martin'e geçen Fallows, zorunlu izin süresinin ardından 2023 aracı AMR23 ile pistlere döndü.

AMR23 ilk iki yarış itibariyle sezona epey iyi bir başlangıç yaptı ve Fernando Alonso'yu iki kez podyuma taşıdı, bu da birçokları tarafından "Aston Martin acaba Red Bull'u mu kopyalıyor" sorusunun sorulmasına sebep oldu.

McCullough ise sadece Fallows ve Mercedes'ten gelen yeni aero şefi Eric Blandin'in eski takımlarından edindikleri bilgileri mevcut ekip üyeleriyle harmanlamaya istekli olduklarını söylüyor.

McCullough,"Biri Red Bull'da, diğeri Mercedes'teydi," diyor.

"Dan'in Aston Martin tarzı olarak adlandırdığı şeyi yapmayı çok istediler; yani herkesi dinlemeye, bir aracı geliştirmenin iki farklı yolunu değerlendirmeye ve gelişebilmek için en iyi yolu bulmaya çalışmaya yönelik bir tarz geliştirdiler."

"Dan'in bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum; her zaman diğer insanların ne yaptığına bakmanız gerektiğini söylüyor -ama onları yenmek istiyorsanız bunu kendi yönteminizle yapmalısınız."

"Geçen yıl boyunca bu yılki araç büyük ölçüde Andrew Green'in liderliği altındaydı. Dan ve Eric'i performans geliştirme ve aero geliştirme açısından motive ediyordu.

"Gördüklerinden, araçlardan ve insanlardan büyük ölçüde memnun olduklarını düşünüyorum. Bu adamlar gelmeden önce de bir yola girmiştik ama onlar en iyi iki takım olan Mercedes ve Red Bull'dan ciddi deneyim getirdiler."

"Bunun yanı sıra takımdakilerin fikirlerinden ve bilgilerinden de epey memnun kaldılar ve birlikte çalışmak zorunda oldukları insanların seviyesi de onlar için tatmin ediciydi."

"Uzun lafın kısası, Eric ve Dan takıma liderlik, rekabetçilik ve azim getirdi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Zorlu geçen 2022 sezonunun da takımı bir araya getirdiğini söyleyen McCullough, "Geçen yıl iki farklı yol geliştirdik, ancak yanlış yolu seçtik. Bunu kabul ettiğimiz süreçte Eric ve Dan aramıza katıldı. Onlar da yanlış yaptığımızı kabul ettiler ve bunu benimseyip uyguladılar.

"Dan ve Eric'in geçen yıl Andrew Green ve diğer kıdemli kişilerle kurduğu çalışma ilişkisi gerçekten çok güçlüydü."

"Bence pek rekabetçi olmadığınızda iyi bir çalışma ilişkisi sizlere yardımcı oluyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Yılın başında yeterince hızlı olmadığımızda hepimiz hayal kırıklığına uğradık."

"Eric ve Dan çok yetkin olmalarının yanı sıra çok iyi insanlar, gerçekten iyi insanlar ve bu projenin yürümesini gerçekten istiyorlar. Bu yüzden onlarla çalışmak gerçekten çok kolay ve eğlenceli." dedi.