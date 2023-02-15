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McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, yeni pilotu Fernando Alonso'nun başarıya olan açlığının onu şaşırttığını itiraf ediyor.

Zeynep Taş
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McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"
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Aston Martin, Sebastian Vettel'in emeklilik kararının ardından bu sezon; bir başka Dünya Şampiyonu olan Alonso ile çalışacak. 

Şüphesiz Alonso'nun en çarpıcı özelliği, kariyerinin bu noktasında olmasına rağmen hâlâ başarıya olan açlığı ve üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu hedefliyor olması.

Takım patronu Mike Krack ve takımın performans direktörü McCullough, şu ana kadar Alonso ile olan deneyimlerinden bahsettiler. 

Krack, "Alonso çok dürüst, şeffaf, deneyimli ve hızlı bir pilot."

"Onun talepkâr tutumundan gerçekten memnunuz. Bizi ileriye itiyor ve biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Bu açıdan bakıldığında, şu ana kadar her şey çok iyi."

"Eğer araç istediğimiz gibi olmazsa, o zaman bazı zor konuşmalar olacaktır. Ancak bunlara hazırlıklı olmalıyız çünkü saklanmak diye bir şey yok. Zaten Fernando Alonso'dan saklanamazsınız." dedi.

McCullough, Krack'in söylediklerine katılmanın yanı sıra; İspanyol pilotun hangi araçta olursa olsun pistte olağanüstü bir performans sergilediğine değindi.

McCullough, "Fernando çok ilgi çekici ve odaklanmış bir pilot."

"Konuşma tarzı da çok etkili: Aracı tarif ederken, bir raporun nasıl yazılması gerektiğini düşündüğünü anlatırken, direksiyondaki bir konfigürasyonu anlatırken... Boşa harcadığı tek bir kelime bile yok."

Aston Martin AMR23

Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Bazı şeyleri dışarıdan görürsünüz; zaman zaman zorlandığı açık ama kariyeri boyunca, hangi araçta olursa olsun, pistteki performansı gerçekten olağanüstü oldu."

"Onu telsizden dinlediğinizde önündeki ve arkasındaki aracın stratejisini, lastikleriyle ne yaptıklarını, onlara göre nerede olduğunu anlatıyor."

"Onu yarış esnasında görmeyi dört gözle bekliyorum. Çok deneyimli, iyi bir mühendis gibi ama aynı zamanda çok azimli ve rekabetçi." dedi.

Aston Martin'de üst üste iki Dünya Şampiyonu ile çalışacak olan takım patronu Krack'ten, Vettel ve Alonso'yu karşılaştırması istendi.

Krack, "Sebastian ve Fernando'nun her ikisi de Dünya Şampiyonu. Sebastian'a ne zaman güçlü bir sonuç alabileceği bir araç versek, bunu yapacağını biliyordunuz ve o da her zaman bunu yaptı."

"Ona her zaman yeterince iyi bir araç veremedik. Son iki yıldaki sıkı çalışmasının ödülünü almak için burada olamayacak olması çok üzücü."

"Fernando'yu hâlâ tanımaya çalışıyoruz. Ancak ona gördüğüm açlık, kariyerinin bu aşamasında beni gerçekten şaşırtıyor. Bu hepimiz için itici bir güç. Böyle bir pilota sahip olmak çok eğlenceli." yorumunu yaptı.

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