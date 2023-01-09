McCullough: "Alonso, Aston Martin projesine inanıyor"
Aston Martin'den Tom McCullough, Fernando Alonso'nun kendilerine inandığını söylüyor ve büyük şeyler başarabileceklerine inanıyor.
Fernando Alonso, Ocak ayının ilk günlerinde Silverstone'daki Aston Martin F1 fabrikasındaydı ve burada koltuk ayarı yaptırdı.
İspanyol sürücü yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor ve yeni proje hakkında epey heyecanlı görünüyor.
Takımın önemli isimlerinden Tom McCullough, Alonso'nun şimdiye kadarki tavrından övgüyle bahsetti ve son derece motive göründüğünü dile getirdi.
McCullough, "Fernando'yu daha iyi tanımam lazım fakat şu anda bile onun son derece motive olduğunu ve büyük bir savaşçı ruhu taşıdığını söyleyebilirim."
"Onunla konuşmaya başlar başlamaz bunu fark ettim. Kendisi tamamen güçlü sonuçlar elde etmeye odaklanmış durumda ve gelecekte takımımızla birlikte başarılı olacağına inanıyor."
"Fernando, karşı karşıya olduğumuz zorlukların karmaşıklığını biliyor."
"Takıma katıldığı için çok mutluyuz çünkü bizi her alanda daha iyi olmaya zorlayacak. Ne de olsa gridin ortasındaki pozisyonlar için savaşmamızdan memnun değil."
"İlk üç takımla mücadele etmeyi amaçlıyoruz ve o da bizimle bir sonraki adımı atmak istiyor."
"Fernando'nun her alanda büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelecek yıl liderleri yakalayıp onlara meydan okuyabilirsek mutlu olacağından hiç şüphem yok." dedi.
Aston Martin arka planda büyük yatırımlar yapıyor ve altyapıyı kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda yeni mühendisler getirmeyi de sürdürüyor. Fakat tüm bunların işler hale gelmesinin bir süre daha alacağı düşünülüyor.
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