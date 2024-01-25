McCarthy: "Hamilton pist dışında yaşadığı destek eksikliğinden sızlanmayı bırakmalı"
Eski sürücü Perry McCarthy, Hamilton'ın motor sporları basamaklarını tırmanırken diğerlerinden daha fazla destek gördüğüne inanıyor.
Eski F1 pilotu Perry McCarthy, Lewis Hamilton'ın destek eksikliği nedeniyle sızlanmayı bırakması gerektiğine inanıyor.
Mercedes pilotu, mütevazı başlangıçlardan itibaren babası Anthony ile birlikte yükselişini sürdürdü. Anthony Hamilton, Lewis'in kariyerinin ilk dönemlerini finanse etmek için çok sayıda işte çalıştığı daha önce bir çok kez Lewis tarafından dillendirilmiştir.
Eski McLaren patronu Ron Dennis ile yaptığı bir konuşma, 2007'de F1 şansı gelmeden önce motor sporları merdivenini tırmanırken Mercedes tarafından desteklendiği bilinmektedir.
Yedi kez şampiyon olan Hamilton o zamandan bu yana, Mission 44 ve Mercedes'in Accelerate 25 ve Ignite girişimlerinin de yardımıyla, süperstar platformunu kullanarak padokta ve ötesinde çeşitliliği, katılımı ve fırsatları geliştirme arayışına girdi.
Ancak Hamilton pist dışındaki çabalarında destek eksikliği yaşadığını öne sürerken, 1992'de Andrea Moda takımının bir parçası olarak koltuk bulamayan ancak çok sayıda test pilotu görevi üstlenen McCarthy EssentiallySports'a konuştu: "Lewis destek eksikliği konusunda bu kadar sızlanmamalı çünkü aslında pek çok insanın hayalini kurduğu bir şeyi elde etti. Örneğin McLaren'in başındaki Ron Dennis oradaydı ve size inanıyordu."
"Lewis'in daha sonra yaptığı şey, bu inancın her seferinde geri dönüşünü ödemesi olmuştur. Çünkü Lewis mükemmeldi ve öyle. Yani Lewis'in eline bir fırsat geçti ve her seferinde bu fırsatı tüm gücüyle değerlendirdi. Ancak Lewis şans eksikliği hakkında çok fazla konuşmamalı."
Son Haberler
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir" Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar