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McAfee: "Verstappen hakimiyetini izlemek çok sıkıcı hale geldi"

ESPN'den Pat McAfee'nin, Max Verstappen ya da diğer adıyla 'Vanderstoppen' dominasyonun artık sıkıcı hale geldiğini söyledi.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1, yeni 2022 düzenlemeleriyle daha önce görülmemiş bir şekilde daha yakın ve heyecan verici bir pist aksiyonu çağını başlatmak istiyordu. Ancak bu dönem Red Bull ve Verstappen çağına dönüştü.

2021'deki ilk Dünya Şampiyonası zaferinin ardından Verstappen, 2022 ve 2023 şampiyonluklarını da koleksiyonuna ekleyerek şampiyonluk kazandığı bu son iki yılda sırasıyla 15 ve 19 grand prix kazandı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Red Bull'un yarışı ilk iki sırada tamamlamasıyla ve iki Verstappen galibiyetiyle 2024'ün başlangıcında nihayet bir rakibin ortaya çıkacağı umudunu hızla söndü.

Formula 1 ve Verstappen konusu, birçok kez NASCAR şampiyonu olan Kyle Busch'un ESPN'de yayınlanan 'Pat McAfee Show'a katılıp Verstappen'in soyadını 'Vanderstoppen' olarak telaffuz etmesiyle gündeme geldi.

ESPN, yılda 90 milyon dolar ödediği seriyi izlemeye ikna etmek için yapabileceği çok az şey olduğunu duymaktan pek memnun olmayabilir.

McAfee'nin, "Son 20 yarışın 19'u Vanderstoppen'in." sözlerine karşılık Busch'tan, "bu bir saate benziyor." esprisiyle karşılık geldi.

McAfee, "Muhtemelen bir tane vardır. Yani Vanderstoppen saati ve Vanderstoppen hakimiyetini izlemek çok sıkıcı hale geldi. Pol pozisyonunu kazanacak ve sonra yarışlar zamana karşı gibi olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Shameem Fahath

Verstappen'in Formula 1'deki hakimiyetini sürdürmesi, FIA'nın olası müdahalesini yeniden tartışmaya açtı. FIA ve F1'in kendisi son zamanlarda oyun alanını düzleştirmek için müdahil olabilecekleri fikrinden uzaklaştı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın 2015 yılında Mercedes'in baskın güç olduğu dönemde FIA'yı müdahale etmeye çağırarak düştüğü "tuzağa düşmeyeceğini" söylemişti.

Suudi Arabistan GP'sinden sonra basına yaptığı açıklamada Wolff,"2014 ya da 15'te yan komşum olan takım patronu arkadaşımın düştüğü tuzağa düşmek istemiyorum." 

"Bence son iki yılda tüm takımlar arasında en iyi işi onlar yaptı. Takdir edilmesi gereken bir durum. Kelimenin tam anlamıyla istedikleri gibi uzaklarda kayboluyorlar ve yakınlarında başka kimse yok."

"Ancak piste bağlı olarak takip eden herkes arasında büyük bir performans farkı yok, sadece farklı bir ligdeler ve bu bizim sporumuz."

"Bu dürüst bir spor ve en iyi performans otomobil, makine ve insan tarafından ödüllendiriliyor." dedi.

Red Bull, Formula 1'in yer etkisi döneminde bugüne kadar düzenlenen 44 Grand Prix'nin 38'ini kazandı..

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