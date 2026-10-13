Formula 1 Singapur GP

Mazzola: "Verstappen bu Ferrari'de Leclerc'ten daha iyisini yapamaz"

Eski F1 mühendisi Luigi Mazzola'ya göre Max Verstappen Ferrari'nin direksiyonunda olsaydı, Charles Leclerc'ten daha iyisini yapamazdı.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 15:45

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

2026 sezonu Max Verstappen ve Red Bull için beklentilerin altında geçen, bir türlü istedikleri sonuçları alamadıkları bir dönem gibi görünüyordu. 

Fakat son iki hafta sonunda durum tersine döndü ve iki galibiyet almayı başardılar.

Singapur'da Verstappen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in zaman zaman uyguladığı baskıya rağmen yerini korumayı başardı ve zafere ulaştı.

Sky'ın Race Anatomy programında yapılan değerlendirmelerde ise Hollandalı pilot hakkında farklı görüşler ortaya çıktı.

Ivan Capelli ve Riccardo Patrese, Ferrari'nin kazanmak için Max Verstappen gibi bir pilota ihtiyacı olduğunu savundu. Ancak mühendis Luigi Mazzola bu görüşe katılmadı.

Mazzola, şu ifadeleri kullandı: “Verstappen startta çok iyi bir iş çıkardı ancak bu tür hamleleri yapmasına imkân tanıyan bir araca ve frenlere sahip. Macaristan'da Hamilton'a yaptığı geçiş bile bunu görmek için yeterli."

"Ancak bana göre Verstappen, bu Ferrari'nin direksiyonunda Leclerc'ten daha iyi sonuçlar alamaz. Doğru araca sahip olduğunda Leclerc, yarış kazanmak için tamamen yeterli bir pilot.”

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- Motorsport.com Ekibi

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