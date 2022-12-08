Mazzola: "Vasseur, Ferrari patronu olmak için gereken özellikleri taşımıyor"

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Mattia Binotto, 2019'dan bu yana takım patronu olarak görev aldığı Ferrari'den istifasını sundu ve 31 Aralık'ta görevinden ayrılacak.

Şu anda görevinin başında olmayı sürdüren Binotto'nun yerini kimin alacağı merak konusu ve ortadaki en bariz aday Frederic Vasseur.

Daha önce Renault için de çalışan Vasseur, yaklaşık 5 yıldır Alfa Romeo/Sauber'i yönetiyor ve hem Alfa Romeo-Sauber hem de Sauber-Audi anlaşmasının yapılmasında büyük pay sahibiydi.

Yine de Vasseur'ün Ferrari gibi bir takımı nasıl yöneteceği ve bunun için yeterince iyi olup olmadığı konusunda pek çok tartışma var.

Ayrıca Ferrari yeni bir teknik direktör de arıyor çünkü bu görevi kısmen Binotto üstleniyordu. Bu rol için öne çıkan aday ise Ferrari'den Haas'a kiralanan Simone Resta.

Konu hakkında Quotidiano.net'e konuşan eski Ferrari mühendisi Luigi Mazzola, sözlerine Binotto'nun hem takım patronu hem de teknik direktör olmasını yorumlayarak başladı: "Binotto çifte rolü kabul etmemeliydi, eğer takım patronuysanız aynı zamanda teknik direktör olamazsınız, bunlar birbiriyle örtüşmeyen beceriler."

Hirohide Hamashima, Bridgestone Lastik Gelişim Şefi ve Luigi Mazzola, Ferrari Test Takımı Menajeri Fotoğraf: Sutton Images

"Vasseur, tanıdığım kadarıyla, rol için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm özellikleri taşımıyor. Resta ise iyi, hem de tecrübesi var."

"Bence insan becerisi çok önemli. Bu yüzden Ferrari'de felsefi bir devrime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bence Ferrari'nin yapısının merkezine, şasiden aerodinamiye, motordan lastiklere kadar her bir parçanın sinerjisini bilen ve aracın dinamiklere hakim olan bir takım patronunu koymak gerekiyor."

"Bu kişi aynı zamanda takıma kazanma zihniyetini nasıl vereceğini bilen biri olmalı."

"Bana göre Ross Brawn gibi karizmatik bir figürün vedasından sonra, Maranello'da mevcut insan kaynaklarını bir araya getirebilecek bir lider olmadı. Yıllar içerisinde sahip oldukları bilgi birikimi de kayboldu."