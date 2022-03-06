Mazepin, yeni sponsor bulunduğu için mi kovuldu?

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Haas takımı bugün yaptığı açıklamada, Rus sürücü Nikita Mazepin ve isim sponsoru Uralkali ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anlaşmanın sona erdirilmesinin sebebinin Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle olduğu açıklandı.

Ancak, asıl sebep bu olmayabilir. Channel4 motor sporları muhabiri Lawrence Barretto, kaynaklarından aldığı bilgiye göre Haas'ın daha iyi koşullar içeren yeni bir isim sponsoru bulduğunu öne sürdü.

Baretto, Haas'ın 2022 aracının, sponsorların gözünde eskiye kıyasla çok daha ilgi çekici olduğunu ve takımın seçip yapma hakkı olduğunu söyledi.

Baretto, "İsim sponsoru ile ayrılmak hiçbir zaman ideal değil ama kaynaklarım, Haas'ın seçenekleri olduğunu ve finansal olarak güvende olacağını söylüyorlar."

"Takım, performans açısından doğru yönde ilerliyor ve ilgi çekici bir teklif haline geldiler." dedi.

Bu koşulların ne olduğu bilinmiyor ancak bir bütçe sınırı varken Uralkali'nin sunduğundan daha fazla sponsorluk desteğinin bir anlamı olmadığı için bunun maddi olmadığı varsayılıyor.

Bunun yerine, potansiyel yeni sponsor anlaşmasının diğer yönlerden daha uzlaşmacı olduğu ortaya çıktı. Örneğin, pilot seçimleri üzerinde etkileri olmayacak.

FIA yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus sürücülerin tarafsız olarak yarışmaya devam edebileceklerini duyurdu.

Mazepin, anlaşmasının sona erdirilmesinin ardından, bu koşullara uyum sağlamaya hazır olduğunu ve takımın onu tutmakta özgür olduğunu ancak bunu yapmadıklarını söyledi.