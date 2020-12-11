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Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

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Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
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Toto Wolff Nikita Mazepin’in Mercedes’in Abu Dhabi Formula 1 testinin kadrosundan çıkarılmasıyla bu haftaki hareketlerinin hiç ilgisi olmadığını söyledi.

Mazepin, F1’e geçişi için hazırlıklarının bir parçası olarak geçtiğimiz 2 sene boyunca Mercedes’le uzun bir özel test programı yürütüyordu.

Ve Rus pilot bu sene F2 şampiyonasını 5. sırada tamamlayarak süper lisans alması için gereken puanları aldı ve önümüzdeki sene Haas’la F1’de yarışıyor olacak.

Fakat Haas şu anda haftanın başında Mazepin’in Instagram hesabından yayınlanan ve genç pilotun bir kadını taciz ederken çekilen görüntülerinin bulunduğu videoyla ilgili bir inceleme başlatmış durumda.

Haas olayı “çirkin” bulduklarını söylerken, takım patronu Günther Steiner Autosport/Motorsport.com’a Perşembe günü durumu “çok ciddi” bir şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Mazepin ise sosyal medya hesaplarından özür dileyerek “bir Formula 1 pilotu olarak kendine daha yüksek standartlar belirlemesi gerektiğini” söyledi.

Mazepin’in Salı günü Abu Dhabi’de düzenlenecek genç sürücü testinde Mercedes adına yer alması bekleniyordu fakat Cuma günü Mercedes teste Formula E pilotları Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries ile katılacaklarını açıkladı.

Mercedes takım patronu Wolff, teste Formula E pilotlarıyla katılma kararlarını açıklarken Stoffel Vandoorne’un katılmasının Sakhir GP’de Lewis Hamilton’un yerine yarışma şansını elde edemediği için mantıklı olduğunu belirtti.

Sky Sports F1’e konuşan Wolff: “Mazepin’le yıl boyunca 2 sene önceki araçla uzun bir test programı yürüttük.”

“Ama genç sürücü testinin dizilimine son birkaç günde karar verdik ve Stoffel ve Nyck’e bu fırsatı sağlamak güzel.”

“Onlar Formula E fabrika takımımızın pilotları ve çok iyi bir iş çıkardılar. Ve geçtiğimiz hafta Stoffel araçta yer alamayınca, ikisini araca koymak mantıklı oldu.”

Mazepin’le katılmama kararında pist dışında yaptığı hareketlerin bir etkisi olup olmadığı sorulduğunda ise Wolff: “Hayır, hareketleriyle hiçbir ilgisi yok.” dedi.

“Önemli olan testten bir şeyler öğrenmekti.”

Mazepin daha önce 2019’da İspanya GP’sinden sonra Mercedes’le resmi bir F1 testinde bulunmuştu.

Gelecek Salı günü Yas Marina pistinde gerçekleşecek test geçen sene F2 şampiyonasını kazanan de Vries’in ilk F1 testi ve Vandoorne’un 2018’de McLaren’la geçirdiği sezondan sonra ilk F1 sürüşü olacak.

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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