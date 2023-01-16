Mazepin'in Formula 1'e dönüş için 'gizli bir yarış planı' var

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Mazepin 2021 sezonu için F2'den F1'e geçti, ancak babasının şirketinin Haas ile isim sponsorluğu anlaşması sebebiyle Mazepin, çoğu kişiyi F1'de olmayı hak ettiğine ikna etmekte zorlandı.

Haas VF-21 de ona yardımcı olmadı. Araç, 2021 gridinin en yavaşı olurken, Mazepin de sezonun çoğunda çaylak takım arkadaşı Mick Schumacher ile mücadele etmekte zorlandı.

Mazepin 2022'de Haas'ta kalacaktı ancak takım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sezon öncesinde Mazepin ailesiyle bağlarını kopardı ve Mazepin'in o zamandan beri yarış taahhütleri SSV sınıfında kazandığı 2022 Silk Way Rallisi ile sınırlı kaldı.

Ancak ralli, Mazepin'in tam zamanlı olarak yapmayı planladığı bir şey değil ve Mazepin 2023'te 'henüz açıklayamayacağı' bir sıfatla da olsa ülke dışındaki yarışlara geri döneceğini iddia etti.

23 yaşındaki sürücü gelecekte bir kez daha Formula 1 pilotu olma tutkusundan henüz vazgeçmiş değil.

Crash.net'in aktardığına göre Mazepin, Rus haber ajansı TASS'a verdiği demeçte Silk Way Rally sınıfındaki zaferiyle ilgili olarak, "Bunu zevk için yaptım ve neyse ki bu zevk beni zafere götürdü."

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

“Ancak kendimi profesyonel bir ralli sürücüsü olarak görmüyorum. Silk Way harika bir yarışma ama ralli sürücüsü olmayan birinin ona gerçekten hazırlanabilmesi için diğer her şeyi bir kenara bırakması gerekir."

“Ülkemiz dışında yeni bir disiplinde de kendim için yarışacağım ama şu ana kadar herhangi bir imza yok. Bu yüzden size bu konuda bir şey söyleyemem."

“Elbette motor sporlarında yarışmaya devam etme arzum var. Hedefim Formula 1'e geri dönmek, dolayısıyla bu yönde çalışacağım." dedi.

Haas, F1 2023 kadrosunda bir değişiklik daha yaptı ve takım, Schumacher yerine vatandaşı Nico Hulkenberg ile anlaşmaya karar verdi, Haas, çok daha gelişmiş bir 2022 sezonunun ardından ilerlemeye devam etmek istiyorlarsa deneyimin 'anahtar' olduğuna inanıyor.

2021'de sonuncu olan Haas, 2022 Takımlar Şampiyonası'nda 8. sıraya yükselerek 37 puan topladı. Takım, Mazepin ile Schumacher'in takım için yarıştığı bir önceki sezonda hiç puan alamamıştı.