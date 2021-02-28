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Önceki / Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in eski takım patronu Oliver Oakes, Rus pilotu savundu

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Hitech patronu Oliver Oakes, eski sürücüsü Mazepin’i destekleyerek, insanların kendilerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Mazepin’in eski takım patronu Oliver Oakes, Rus pilotu savundu

Çeşitli F1 alt kategorilerinde yarışan Hitech Grand Prix, 2020 Formula 2 Şampiyonasında Nikita Mazepin’le birlikte yarışmıştı. 2020 yılında F2 Şampiyonası'nda beşinciliği alan Mazepin’in bu sonucu, Formula 1 için yeterli olan süper lisans puanlarını almaya yetti ve Rus sürücü 2021 sezonunda Haas Formula 1 takımıyla, F1 kariyerine başlayacak.

Ancak, Formula 1’e geçişinin anons edilmesinden sadece birkaç gün sonra, Mazepin’in bir kadını taciz ederken görüntülediği videosunın yayılmasıyla Rus pilot, kendini eleştirilerin ortasında buldu. Herkes tarafından eleştirilen pilot, kendine bir destekçi olarak eski takım patronunu buldu.

PlanetF1.com'a konuşan Hitech Grand Prix takım patronu Oliver Oakes, bu sözleriyle Mazepin’i savundu: ’’Nikita son dönemlerde çok fazla yargı alıyordu ve bu kesinlikle haksızlık.’’

‘’Herkes, hepimizin yanlış yapabileceğini hatırlamalı, özellikle gençken hangimiz Nikita’yı yargıladığımız, aniden pişman olduğumuz ve hiç yaşanmasını istemediğimiz şeyleri yapmadık?’’

‘’Tacizin hiçbir formunu kimseye karşı savunmam ancak gerçek şu ki, bu videoda o tarz bir şey yoktu. Arkadaşlar arasında, dışarı çıkılan bir gecede, sarhoştular ve saçma davranıyorlardı. Videodaki kız da daha sonra bunun arkadaşlar arasında bir şaka olduğunu belirtti.’’

 

Oakes aynı zamanda Franz Tost’un yorumları hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

‘’Lewis’in sorduğu sorunun aynısıyla başlamalıyım, Franz Tost kim?’’

‘’Şakanın yanı sıra, F1 baloncuğundaki birinin, genç biri hakkında ne konuştuğunu bilmeden yorum yapması kolay. Sanırım bu yüzden Dr. Marko onlar yerine Red Bull ve AlphaTauri için karar alıyor, neyse ki!’’

‘’Tost da dahil olmak üzere herkes kendine odaklanmalı. O bu eforlarını, F1’deki orta segment savaşını yönetmeye harcamalı.’’

Oakes son olarak Mazepin’in F1’de başarılı olacağını destekleyerek, Rus pilotun sürüş tarzının F1 aracının özelliklerine uyacağını da ekledi.

‘’Bence Nikita bir sürü insanı şaşırtacak.’’

‘’F1 aracı agresif sürüş stiline uyduğu için, araçta hızlı oldu. Ayrıca kendini geri de çekmiyor, bunu sevseniz de sevmeseniz de o bir savaşçı ve ortalıktaki en iyi sürücülerden biri olduğunu F2’de gösterdi.’’

‘’O, ondan kuşku edenleri yanlış çıkarmaya başladıkça, yüzümde güzel bir gülümseme olacak.’’

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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