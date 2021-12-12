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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Mazepin'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yarışta yer almayacak!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin'in COVID-19 testi pozitif çıktı ve yarışa katılamayacak.

Mazepin'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yarışta yer almayacak!

Haas, pazar günü Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın başlamasından yaklaşık beş saat önce, Mazepin'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve yarışa katılamayacağını doğruladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Pazar günkü Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde COVID-19 testine giren Uralkali Haas F1 Team pilotu Nikita Mazepin'in testi pozitif çıktı."

"Takım bu sebeple Nikita'nın yarışa katılamayacağını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor."

"Nikita fiziksel olarak iyi durumda, herhangi bir belirti yok ancak kendini tecrit altına alacak ve ilgili tüm tarafların güvenliği için, yerel sağlık yetkililerinin yönergelerine bağlı kalacak."

Mazepin, sıralama turlarına katıldığı için Haas yerine herhangi bir ismi geçiremeyecek. Bu yüzden Haas'ı sadece Mick Schumacher temsil edecek.

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