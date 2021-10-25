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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Mazepin’in kafalığının çıkması, "acı verici" bir yarış geçirmesine sebep olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Haas Formula 1 pilotu Nikita Mazepin, bir noktada kafalığının çıkmasının, "sıkıcı" ve "acı verici" Amerika Grand Prix'sine yardımcı olmadığını söyledi.

Mazepin’in kafalığının çıkması, "acı verici" bir yarış geçirmesine sebep olmuş

Rus sürücü, Austin'de zorlu bir hafta sonu geçirdi. Birçok durumda pist sınırlarını ihlal etti ve yarışı son sırada tamamladı.

Ancak Mazepin'in Pazar günü önemli bir şey yapma umutları, ilk turda kafalığının yerinden çıkması ve erken bir pit stop yapmasına neden olmasıyla, çok erken bir zamanda suya düştü.

Mazepin, yarışının nasıl olduğu hakkında: "Kötü. İlk turun 2. virajında kafalığım çıktı."

"İlk turu karman çorman yaptı çünkü aynalarımdan hiçbir şey göremiyordum. Gereksiz bir pit stop ekledi. Yani evet, çok yalnız, sıkıcı ve acılı bir yarış, çok aşağılayıcıydı."

Mazepin kafalığıyla ilgili sorunu için takımını suçladı.

“Bunun bir insan hatası olduğuna inanıyorum."

"2. virajda çıktı ve yarış kariyerimde bu hiç olmamıştı. Bu yüzden bunun olması için bir şeylerin farklı yapıldığını düşünüyorum. dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas patronu Gunther Steiner, kafalık sorununun, gridde yarış öncesi hazırlıklar sırasında, kilit pimlerinin geri itildiğinde yerine oturmamasından kaynaklandığını açıkladı.

"Ekiptekiler bana, gridde kafalığı taktıklarında arkadaki iki pinin tamamen oturmadığını söyledi."

"Bu nedenle, pite girdiğinde baş dayanağını çıkarmak zorunda kalmadık, sadece aşağı ittiler ve içeri girdiler."

"Tam olarak neden oturmadığını bilmiyorum ama yerinden çıktı ve güvenlik nedeniyle onu hemen çağırdık. Bu da zordu çünkü eğer kafalık yukarıda olursa aynaları göremezsiniz." dedi.

Steiner ayrıca Mazepin'in kötü yarışının, takımın tüm sezon boyunca mücadele ettiği bir algı olan, ayaklarının ısınmasıyla ilgili şikayetlerle birleştiğini söyledi.

Steiner, "Birkaç kez ayakların ısınmasından şikayet etti."

"Birkaç kez oldu. Her zaman daha iyi hale getirmeye çalıştık ama bu sadece onun başına geliyor."

"Bu, geçen yıl ile aynı şasi ve bununla hiçbir zaman bir sorunumuz olmadı. Ayrıca, özellikle Mick'e sormadım ama o bundan hiç şikayet etmedi ve böyle bir sorun olsa kesinlikle söylerdi."

"Bu yüzden neden ısındığını araştırmamız gerekiyor. Bir şeyler yapmalıyız ve belki bir sonraki adım botlarında bir şeyler yapmaktır. Biliyorsunuz, her iki şekilde de yapabiliriz. Demek istediğim, kırık veya bozuk bir şey yoktu ama bundan ilk şikayeti de değil." diye ekledi.

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