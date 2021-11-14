Mazepin, "zorlu bir dönemden geçmesi nedeniyle" ağlamış

Mazepin, Cuma günü Interlagos'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında, son Q1 turunda kendisini son sırada bırakan hatasının ardından, verdiği röportajda ağlıyordu ve gözle görülür şekilde duygusaldı.

Cumartesi günü Interlagos'taki sprint yarışından sonra konuşan Mazepin, duygularının "çoğunlukla sıralama turlarındaki bir hatadan kaynaklandığını" ancak çevresinde çalışan ekibin değişmesi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Mazepin, "Son birkaç yarışta sadece araç dengesiyle ilgili değil, aynı zamanda takımın içinde olan bazı şeylerle de ilgili oldukça zorlu bir dönemden geçiyorum."

"Bu da sonuçları, bu özel zamanda daha önemli kılıyor. Şu anda sahip olduğumuz araçta, harika hissettiren turu bitirmeye çok yaklaştığınızda ve sonra çok çabalayıp o turu kaybettiğinizde, canınız acıyor."

“Araçtan indiğinizde ve size o anıları geri getirecek sorular soran gazetecilerle konuşana kadar sadece dört dakikanız var ve neler olabileceğini, farklı bir sonuç alabileceğinizi biliyorsunuz. Bu sadece üzücü geliyor."

"Hayatımda yarışmaktan başka pek bir şey yok. Aslında, hiçbir şey yok. Ben de bunun için hayatımı ortaya koyuyorum ve işler yolunda gitmediğinde doğal olarak üzülüyorum.” dedi.

Mazepin, takımın "son birkaç yarışta gelip giden insanlarla", "değiştiğini" açıkladı. Geçen hafta Meksika'da takım üyeleri için bir futbol maçı ayarladı ve yarıştan sonra bir meslektaşı için bir veda partisine katıldı.

Mazepin, "Bu yıl çevremdeki herkesin gelecek yıla kalmayı planlamadığını biliyorum."

“İçinde bulunduğum ortamdan keyif alıyorum. Bu yıla başladığımdan beri etrafım, çok harika ve dürüst insanlar ile çevrildi."

"Maalesef mühendisim geçen hafta başka bir takıma gitti. Ne yazık ki tek kişi de o değil. Yani evet, bu bir zorluk." dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin, hangi çalışanların ayrıldığını açıklamaktan kaçındı ancak, “Mühendislik ekibim Türkiye'den beri aynı değil ve değişiyor.” dedi.

Çalışanlardaki değişim, takım arkadaşı Mick Schumacher'e ayak uydurmakta zorlandığı ve sezonun başlarında bir şasi sorunuyla mücadele ettiği çaylak F1 sezonunda, Mazepin'e başka bir zorluk daha getirdi.

Mazepin, "Gerçekten zorlayıcı, çünkü içeri girip bir şeyler yapabileceğiniz ve gidebileceğiniz bir ofis işi gibi değil."

"Yarışta başarılı olmak için ne gerektiğini biliyorum. Çalıştığın insanlarla özel bir bağ gerektiriyor, onlar sizin için canlarını dişlerine takarak çalışırlar ve siz de onlar için aynısını yaparsınız."

“Bu ilerleyiş devam ediyor ve bu, önceki yıllarda sonuçlara ulaşmamı sağlayan bir şey."

"Ancak sizinle doğrudan çalışan mekanik değiştiğinde, muhtemelen ona uyum sağlamak için zamanınız olmuyor, sonra, Austin'deki gibi baş dayanağı çıkıyor ve yarış bitmemiş olsa da, 25 saniyeye mal olan gereksiz bir pit stop yaptığınızda, geri dönmek gerçekten zor oluyor."

"Yani bu, bisiklette dönen bir lastiğe tahta parçaları sokmak gibi. Sadece hayalini kurduğum o ivmeyi gerçekten durduruyor."

"Ancak, daha önce bunları yaşadım ve bundan hiç olmadığım kadar güçlü bir şekilde çıkacağım." dedi.