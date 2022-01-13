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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Mazepin, zor zamanların ardından Schumacher'e karşı nötr durumda

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik

Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, 2021'deki çaylak sezonunda kendisi gibi çaylak olan takım arkadaşı Mick Schumacher'le yaşadıkları zor zamanların ardından artık ona karşı çok nötr olduğunu söyledi.

Mazepin, zor zamanların ardından Schumacher'e karşı nötr durumda

Mazepin ve Schumacher, 2021'de Haas'ta Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in yerine yarışmaya başladılar ve birçok kez pist üstünde tartışmalı olaylar yaşadılar.

Motorsport.com'a konuşan Mazepin, "Onunla yaşadıklarımız abartıldı mı bilmiyorum. O benim hakkımda öğrenirken ve ben de onun hakkında öğrenirken bazı zor zamanlarımız oldu."

"Piste çıktığımız her an, önde bitiren araç olmak istiyorum. Her zaman bunu istedim. Padoktan ayrılana ve eldivenlerimi çıkarana kadar bunu istemekten asla vazgeçmeyeceğim."

"Ancak şu anda onunla çok nötr bir ilişkimiz var. Bu açıdan iniş ve çıkışlarımız yok. Her şey çok stabil. Bu sporda iyi sonuçlar almanın tek yolu bu." dedi.

Mazepin, Schumacher ile arkadaş olmadıklarını söyledi ancak takım olarak ilerlemeleri için birlikte çalışmalarının ve pist üstü olaylarını geride bırakmalarının gerektiğini kabul etti.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mazepin, "Burada yarışlar kazanmak için varım. Yakın gelecekte bunun muhtemelen mümkün olmayacağını biliyorum ancak bunun için en iyi araca sahip olmanız ve aracı en iyi şekilde ayarlamanız gerek. Bunun için iki kişinin çalışmasına ihtiyaç var."

"Mick'in tam olarak aynı düşüncelere, tutkulara ve hedefe sahip olduğundan eminim. Bu yüzden takım için gerekli olan şeyi yapmalıyız. Bazen garajın her iki tarafı da bu hedeflere ulaşmanın ötesine geçiyor."

"Tabii ki takım arkadaşınla mücadele ederken yaklaşımınızı biraz daha değiştirmeli ve daha dikkatli olmalısınız çünkü F1'de aynı takım adına yarışan iki araç arasında bir şeylerin yaşanması gerçekten kritik olabilir."

"Ancak günün sonunda burada Rusya adına yarışan Nikita Mazepin olarak yarışıyorum ve diğer taraf da benzer şekilde bir ülke adına yarışıyor."

"Ben kendi hayatımı yaşıyorum ve en iyi hayata sahip olmak istiyorum. Başka bir şey yapmadan önce evimde F1'den ve diğer serilerden mümkün olduğu kadar fazla kupa olduğundan emin olmak istiyorum."

"Bu yüzden evet, takım oyuncusuyum ancak pes etmem gerekirse, asla bunu yapmayacağım." dedi.

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