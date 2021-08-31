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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas'ta Nikita Mazepin, Hollanda Grand Prix'sinin gerçekleştirilecek Zandvoort'ta geçiş yapmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

Zandvoort uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve pistin yapısı gereği geçişe müsait olmadığı biliniyor.

Bu hafta sonu yapılacak Zandvoort yarışı öncesi konuşan Mazepin, sıralama turlarının son derece önemli olacağını söyledi.

Rus pilot şöyle dedi: "Bu çılgın pistte yarışmayı seviyorum çünkü diğerleri gibi değil."

"Çok tuhaf bir tarzı var, orada geçiş yapmak neredeyse imkansız ve bunun tadına bakmayı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü tamamen yeniden inşa edildi. Bazı yerlerdeki eğim daha düz hale geldi. Orada bir Formula 1 aracını sürerken nasıl hisler yaşayacağımı görmek ilginç olacak."

"Fakat dediğim gibi çok az geçiş olacak. Bu yüzden mümkün olan en iyi sıralama turlarını geçirmek çok önemli."

Mazepin ayrıca gerçek anlamda gerçekleştirilemeyen Belçika Grand Prix'si hakkında konuştu.

"Yarışa başlamak için ikinci kez piste çıktığımızda, şartların daha da kötüye gittiği belli oluyordu. Beşinci vitesteyken bile gaz pedalına tamamen basmak zordu. Pistte çok miktarda su vardı ve yüzeyde yeterince tutuş yoktu. Fakat herkesin de söylediği gibi asıl konu görüş eksikliğiydi. Bulunduğum yerde hiçbir şey göremedim."

"Belki yarışa başlamak için bazı anlarda şans vardı ama gerçek bir başlangıç çok riskli ve sonuçları çok ağır olurdu. Genel anlamda beni mutlu eden iki şey vardı: Birincisi sürücülerin güveliğinin ana ilke olarak kalması, ikincisi ise taraftarlar. İkinci kez piste gittiğimizde tribünlerin dolu olması inanılmazdı. Seyircilerin yerinde olsam pistten daha erken ayrılırdım."

Nikita Mazepin, Haas F1

Nikita Mazepin, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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