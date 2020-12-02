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Formula 1 / Son dakika

Mazepin, yeni sezonda Ericsson'un eski numarasını kullanacak

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Mazepin, yeni sezonda Ericsson'un eski numarasını kullanacak
Ekleyen:
, Editör

Gelecek yıl Haas ile F1'e adım atacak olan Nikita Mazepin, 9 numara ile yarışacağını doğruladı.

Nikita Mazepin yeni sezonda Haas'la birlikte Formula 1'e adım atacak ve dün yapılan basın toplantılarında yeni sezonda kullanacağı numarayı açıklamamıştı.

Ancak bugün Mazepin'in yeni sezonda #9 ile yarışacağı belli oldu.

Daha önce bu numarayı Marcus Ericsson kullanmıştı. Ancak 2018 sezonunun ardından F1'den ayrıldı ve IndyCar'a geçti.

Mick Schumacher de  gelecek yıl #47 ile yarışacağını açıklamıştı.

Gelecek yıl kullanılacak numaralar şöyle:

Takım Numara Sürücünün adı
Alfa Romeo 7 Kimi Räikkönen
99 Antonio Giovinazzi
AlphaTauri 10 Pierre Gasly
Açıklanacak Açıklanacak
Alpine 31 Esteban Ocon
14 Fernando Alonso
Aston Martin 5 Sebastian Vettel
18 Lance Stroll
Ferrari 16 Charles Leclerc
55 Carlos Sainz Jr.
Haas 9 Nikita Mazepin
47 Mick Schumacher
McLaren 3 Daniel Ricciardo
4  Lando Norris
Mercedes 77 Valtteri Bottas
Açıklanacak Açıklanacak
Red Bull 33 Max Verstappen
Açıklanacak Açıklanacak
Williams 6 Nicholas Latifi
63 George Russell
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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