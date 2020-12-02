Mazepin, yeni sezonda Ericsson'un eski numarasını kullanacak

Nikita Mazepin yeni sezonda Haas'la birlikte Formula 1'e adım atacak ve dün yapılan basın toplantılarında yeni sezonda kullanacağı numarayı açıklamamıştı.

Ancak bugün Mazepin'in yeni sezonda #9 ile yarışacağı belli oldu.

Daha önce bu numarayı Marcus Ericsson kullanmıştı. Ancak 2018 sezonunun ardından F1'den ayrıldı ve IndyCar'a geçti.

Mick Schumacher de gelecek yıl #47 ile yarışacağını açıklamıştı.

Gelecek yıl kullanılacak numaralar şöyle: