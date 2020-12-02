Mazepin, yeni sezonda Ericsson'un eski numarasını kullanacak
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Gelecek yıl Haas ile F1'e adım atacak olan Nikita Mazepin, 9 numara ile yarışacağını doğruladı.
Nikita Mazepin yeni sezonda Haas'la birlikte Formula 1'e adım atacak ve dün yapılan basın toplantılarında yeni sezonda kullanacağı numarayı açıklamamıştı.
Ancak bugün Mazepin'in yeni sezonda #9 ile yarışacağı belli oldu.
Daha önce bu numarayı Marcus Ericsson kullanmıştı. Ancak 2018 sezonunun ardından F1'den ayrıldı ve IndyCar'a geçti.
Mick Schumacher de gelecek yıl #47 ile yarışacağını açıklamıştı.
Gelecek yıl kullanılacak numaralar şöyle:
|Takım
|Numara
|Sürücünün adı
|Alfa Romeo
|7
|Kimi Räikkönen
|99
|Antonio Giovinazzi
|AlphaTauri
|10
|Pierre Gasly
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alpine
|31
|Esteban Ocon
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|5
|Sebastian Vettel
|18
|Lance Stroll
|Ferrari
|16
|Charles Leclerc
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Haas
|9
|Nikita Mazepin
|47
|Mick Schumacher
|McLaren
|3
|Daniel Ricciardo
|4
|Lando Norris
|Mercedes
|77
|Valtteri Bottas
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Red Bull
|33
|Max Verstappen
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Williams
|6
|Nicholas Latifi
|63
|George Russell
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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