Mazepin: "Yeni şasi, tempomu büyük oranda artırmamı sağladı"

Rus pilot, sezonun ilk yarısında, takım arkadaşı Mick Schumacher'e kıyasla biraz daha ağır bir şasiye sahip olduğunu ve bu yüzden performansının gölgelendiğini söylemişti.

Haas, yaz arasından sonra kendisine yeni bir şasi sağladı ve takım patronu Gunther Steiner, ağırlık farkının çok az olması sebebiyle büyük bir fark yaratmayacağını söylüyordu.

Fakat Rus pilot, değişiklik sonrası henüz sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakamamış olsa da tek tur performansında yapabileceği şeylerin gözle görülür derecede arttığını düşünüyor.

Mazepin, "Belçika'da ilk seansta piste çıktığım andan itibaren tek tur performansım büyük ölçüde arttı."

"Sanırım hepimiz Belçika'nın ilk seansındaki değişikliğin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu açıdan kendi içgüdülerime güvenebileceğimi bilmek güzel."

"Hızın artık orada olduğunu görmek de güzel, çünkü önümüzde uzun bir sezon olduğunu biliyoruz."

"Bu yüzden her şeyin daha iyiye gideceğinden eminim. Çünkü sene başında istediğimi yapmadığı için araca kaybettiğim güven hissi, şimdi geri geliyor." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mazepin, daha hafif şasi sayesinde hız artışı elde etmesinin de normal olduğu görüşünde.

"Bir virajda ne kadar ağırlıkla girerseniz, aynı sonuçları elde etmek için o kadar çok yere basma gücüne ihtiyaç duyarsınız."

"Takımımızda, sadece belirli miktarda yere basma gücümüz var ve ne kadar ağırlığınız varsa, o kadar çok kaymaya başlıyorsunuz."

"Yani araçta daha az ağırlığa sahip olmak, daha fazla hız anlamına geliyor ve bu da beni takım arkadaşımla aynı konuma getiriyor."

"İstediğini söyleyebilirsin ama kesinlikle doğru yönde atılmış iyi bir adım attığımı düşünüyorum. Bu, bana göre çok açık."

"Uzun zamandır eşit bir pozisyonda olmaya çalışıyorum ve şimdi o durumda olduğum için mutluyum. Ancak ben bir çaylağım ve uzun süredir buralarda olan büyük yıldızlara karşı yarıştığım Formula 1'de, kendimi hâlâ pek çok alanda geliştirmem gerekiyor."