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Formula 1 Haberler

Mazepin: ''Benim aracım Mick'in aracına kıyasla daha ağır''

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Nikita Mazepin, Mick Schumacher'in Haas'ına kıyasla ''ağır olan aracının'', kendini Steiermark Grand Prix'side ''yakalanacak bir av'' yaptığını düşünüyor.

Mazepin: ''Benim aracım Mick'in aracına kıyasla daha ağır''

Mazepin, bu sezon beşinci kez sonuncu olduğu yarıştan sonra takımına verdiği açık mesajda, kendi aracının onu ''kolay hedef'' olarak geride tuttuğunu belirtti.

İki Haas sürücüsü bu hafta da yan yana geldiler ve bu mücadeleden önde çıkan Schumacher oldu ve Alman pilot takım arkadaşını rahatça geçebildi.

Rus pilot güçlü bir start almış olsa da, Red Bull Ring'deki yarışın devamında starttaki formunu koruyamadığı için hüsrana uğramıştı.

Yarıştan sonra basına konuşan Mazepin şu ifadeleri kullandı: ''Bence ilk tur çok iyi bir iş çıkardım.''

''Pozisyonumdan mutluydum. Potansiyel olarak birçok aracı geçebilmek için hazırlanmıştım.''

Ancak Mazepin sonrasında gridin en sonuna düştü ve takım arkadaşı Schumacher ise Rus pilotun aksine yarışta ilerleyebildi. Mazepin, yaptığı açıklamalarda Alman takım arkadaşının daha iyi bir pakete sahip olduğunu belirtti.

''Yarışta uzun düzlükler ve geçilecek pek çok tur varsa ve aracınız, takımınızdaki diğer araca kıyasla daha ağırsa, önde kalmak daha zor olur.''

''Mutlu değilim ancak bir şansım olması için yeni aracı bekliyorum çünkü şu anda kolay bir hedefim.''

''Yarışın başında elimden geleni yaptım ve sonrasında yakalanacak bir av oldum. Ne yazık ki yakalandım ancak olan oldu.''

Mazepin, son olarak önümüzdeki birkaç yarış boyunca yeni bir güncelleme getirmeyeceklerini de açıkladı.

''Belki önümüzdeki altı-yedi yarış sonrasında bazı güncellemeler getirebiliriz ancak yakın bir zamanda olmayacak.''

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Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

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Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
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