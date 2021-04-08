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Surer: ''Mazepin ve Schumacher’in başı, VF-21’de belaya girecek''

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Eski Formula 1 pilotu Marc Surer, VF-21 aracının bu yıl Haas sürücülerinin ‘‘başını belaya sokacağını’’ ve aracın ‘’kötü bir araç’’ olduğunu söyledi.

Surer: ''Mazepin ve Schumacher’in başı, VF-21’de belaya girecek''

Haas geçtiğimiz yıllarda, takımlar şampiyonasında geride kalmaya başladı ve bu yıl mücadele edebilecekleri tek takım, sıralamanın en altındaki Williams olacak gibi görünüyor.

Nikita Mazepin’in ilk turda spin atıp yarış dışı kalması ve Mick Schumacher’in son sırada bitirmesinin ardından Haas, Bahreyn'den kötü şekilde ayrıldı.

Ancak, Haas ikilisinin aksine, griddeki diğer çaylak pilot Yuki Tsunoda Formula 1’de çıktığı ilk yarışta dokuzuncu bitirdi ve eski Arrows sürücüsü Surer, Japon pilotu Haas ikilisiyle karşılaştırmakta zorlandığını çünkü farklı araçlarda yarıştıklarını söyledi.

Motorsport-Total tarafından alıntılanan Surer, ‘’Tsunoda’nın aracı çok daha iyi.’’

‘’Diğer yandan, Haas’ın aracının gerçekten kötü olduğunu düşünüyorum. Geçen yılki araçlarıyla aynı ve daha iyiye gitmiş değil."

"Geçen yıldan daha iyi bir güce sahipler. Fakat böyle kötü bir araca uymaya çalışmak, iki sürücünün de başının belada olacağı anlamına gelir."

"Yine de hız ve hata sayısı açısından bakarsanız, Tsunoda griddeki en iyi çaylak.’’ dedi.

Formula 1’de Haas’la katıldıkları ilk yarışta, hem Mazepin, hem de Schumacher yarışın başında spin attı. 

Mazepin, Bahreyn hafta sonunda attığı dört spinin ardından taraftarlar tarafından ‘Mazespin’ diye adlandırılmaya başladı, ancak Surer bunun genç sürücünün daha önce sürdüğü araçların daha güçsüz olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

‘’Şimdiki araçların, hemen uyum sağlanamayacak bir torku var.’’

‘’Bu araçların arkasında 1000 beygir güç var ve araçlar 700 kilo. Bu, saf güç.’’

‘’Dar bir virajda hızlandığınız zaman, mümkün olan tüm gücü kullanmalısınız. Hibrit sistem de böyle programlanmıştır, böylece tam güce ulaşabilirsiniz. Gücün tamamı her zaman gelmez, sadece hızlı virajların biraz ardından gelir. Böylece gücü tüm yarışa bölebilirler.’’

‘’Gücün tamamı geldiğinde eğer lastikler hâlâ soğuksa veya lastiğin biri kerbün üzerindeyse, spin atarsınız. Çünkü arka tarafa çok fazla güç biner. Gaza ölçülü şekilde basmalısınız. Ancak bu, genç bir sürücünün öğrenmesi gereken bir nokta.’’

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Editör Betim Aker

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