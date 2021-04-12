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Formula 1 / Son dakika

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor

Ekleyen:
, Editör

Haas pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher, Imola yarışı öncesinde yaptıkları açıklamalarda, hafta sonundan Formula 1'e dair daha fazla şey öğrenmek istediklerini söyledi.

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor

Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta epey zorluk yaşadılar.

Alman pilot, yarış içerisinde bir kez spin attı ve damalı bayrağı, dengesiz aracıyla beraber son sırada gördü.

Imola öncesi konuşan Schumacher, "Bahreyn'de genel anlamda çok şey öğrendim. Ancak bir araç hakkında konuşmak bir şey, gerçekten onu hissetmek başka bir şey. Lastiklerle ilgili çok fazla şey öğrendim ve belki de asıl konu buydu. Ek olarak yarışın başında ne kadar yere basma gücü kaybı yaşadığımızı da gördüm. İlk virajda %100'den %20'ye düşmüştü. Imola'dan önce analiz etmem gereken çok şey var."

"Hafta sonunun ardından takımla beraber birkaç brifing düzenledik. Her şey, her zamanki gibi ilerledi. Bir sonraki yarışa hazırlanırken, bazı sonuçlar ortaya koyduk ve bunları da hesaba katmaya çalıştık. Hem dinlendim hem de antrenman yaptım. Şimdi tamamen Imola'ya odaklandım."

"Şimdi Imola'ya gidiyoruz ve alt kategorilerin tamamında orada yarıştım. Imola'yı hep sevdim. Eminim şimdi her şey daha da iyi olacak. Bir Formula 1 aracını güzel bir pistte kullanmak harikadır. Takımla beraber bu hafta sonuyla ilgili pek çok görüşme yaptık ve ayrıca burada daha önce katıldığım yarışların video kayıtlarını da izledim." dedi.

Sorunlu hafta sonunda, daha henüz ikinci virajın çıkışında kaza yapan Nikita Mazepin ise şunları ekledi: "Alışmam gereken en önemli şeyin, hafta sonuna ait yarış programı olduğunu düşünüyorum. Gerçekleşen etkinlikler göz önüne alındığında çok yoğun geçiyor. Odaklanmak ve böyle bir programa alışmak gerekiyor, ki bence en önemli şey bu."

"Geride kalan iki haftada, yarış hafta sonunu değerlendirmek ve neleri geliştirebileceğimi görmek çok önemliydi. Bir çaylak olduğum için gelişmem ve yapmam gereken çok şey var."

"Imola için simülatör üzerinde çalışmak çok önemliydi. Çünkü beş yıldır bu pistte yarışmadım. Çok az geçiş fırsatı olduğu düşünüldüğünde, sıralama turları çok önemli olacak. İyi sıralama turları kilit nokta olacak. Hafta sonunun ilk anından itibaren iyi bir seviyede kalmam gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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