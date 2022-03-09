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Formula 1 Haberler

Mazepin ve babası, AB yaptırımlarından etkilenen Ruslar listesine alındı!

Eski Haas F1 pilotu Nikita Mazepin ve babası Dmitry Mazepin, AB yaptırımlarından etkilenen Ruslar listesine katıldı.

Mazepin ve babası, AB yaptırımlarından etkilenen Ruslar listesine alındı!
Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Listeye eklenen son isimler, Avrupa Birliği Konseyi tarafından çarşamba günü itibariyle açıklandı.

Açıklama, Mazepin'in bugün basına ne kendisinin ne de babasının yaptırıma tabi olmadığını ve bu nedenle Haas F1 takımının hem kendisinin hem de sponsoru Uralkali'nin sözleşmesini iptal etmesi için herhangi bir neden görmediğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Mazepin Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Haas'ın kendisiyle yollarını ayırmasının sürpriz olduğunu çünkü karar öncesinde takım patronu Gunther Steiner'ın herhangi bir haber vermediğini belirtmişti.

Bugün akşam yayınlanan listede Mazepin, AB tarafından yaptırım uygulanan 732. Rus olurken, babası 723. sırada yer aldı.

Açıklamaya göre Uralkali'nin sahibi Dmitry Mazepin, Rusya Federasyonu Hükümetine önemli gelir sağlayan ekonomik sektörlerde yer alıyor.

Ayrıca Dmitry'nin, Ukrayna'nın işgal edilişinin başladığı gün olan 24 Şubat'ta Vladimir Putin ile olası etkilerini tartışmak üzere bir araya gelen 36 iş adamından biri olduğuna yer verildi.

Nikita Mazepin ise doğrudan babasıyla olan bağları ve Uralkali'den ötürü listeye alınmış durumda.

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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