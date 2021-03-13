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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Testlerde ne kadar zorlanırsak o kadar iyi olur"

Ekleyen:
, Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, takımla geçirdiği ilk test gününün ardından oldukça mutlu olduğunu ve şartlar zor olsa bile olumlu şeylere odaklandığını söyledi.

Mazepin: "Testlerde ne kadar zorlanırsak o kadar iyi olur"

Haas pilotu Nikita Mazepin, öğleden sonra bölümünde VF-21'in direksiyonuna geçen isimdi ve 1:34.798'lik zaman turuyla 15. sırada kendisine yer buldu.

Rus sürücü 4.124 saniye geride kaldı ve zorlu şartlarda bir de spin attı.

Mazepin, "Araçla ilk günüm inanılmazdı! Düzgün bir öğleden sonra geçirdiğim için çok şanslıydım, tabii ki bilirsiniz, sürüşün ilk gününde bazen işler planladığınız gibi gitmez. Ancak çok sayıda tur atmak önemliydi."

"Aracı gerçek anlamda denemek çok güzeldi. Elbette durum kum fırtınası ve pistteki rüzgar nedeniyle zordu. Bu nedenle, tüm bu faktörlerle ilginç bir gündü ve bizim için çok iyi bir öğrenme günü de oldu."

"Koşullar zordu ancak bu sporda seçim yapamazsınız. Bahreyn'e birçok kez gittim ve hiç bu kadar kum görmemiştim. Ancak şimdi ne kadar zorlanırsak, yarışlarda o kadar rahat oluruz, bu yüzden bu konuda sadece olumluyum."

"Bu gün çok sayıda tur attık ve F2'den Formula 1'e geçişin oldukça büyük bir adım olduğunu biliyoruz. Bu açıdan testlerdeki ilk gün benim için çok tatmin edici geçti." dedi.

Bu yıl ne gibi sonuçlar beklediği sorusuna Mazepin, "Herkes bizim için kolay bir yıl olmayacağını biliyor. Fakat bu olumlu bir şey, çünkü ekip iki kat daha fazla çaba göstermeye hazır, herkes savaşçı ruhu taşıyor ve bu yüzden sonunda iyi sonuçlar almayı umuyoruz." yanıtını verdi.

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Leclerc: "SF21'le ilgil ilk izlenimlerim iyi"

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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