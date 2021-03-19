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Mazepin, testlerde "agresif olduğu" düşüncesine katılmıyor

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Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, Bahreyn testlerinde agresif davrandığı yorumlarına katılmıyor.

Mazepin, testlerde "agresif olduğu" düşüncesine katılmıyor

Nikita Mazepin, Formula 2'de yarıştığı dönemde agresif sürüşü ve savunmalarıyla gündeme gelen isimlerden biriydi.

Rus sürücü, testlerde tıpkı diğer çaylak  Yuki Tsunoda gibi spin attı ve bunun dışında herhangi bir olay yaşamadı.

Bir gazetecinin agresif davrandığını söylediğini dile getiren Mazepin, March TV'ye şunları söyledi: "BBC muhabiri çok zorladığımı söyledi, ancak bu ilginç bir düşünce. Çünkü çok az vaktiniz olduğunda, normalden daha az agresif davranırsınız. Sonuçta bir kaza ya da olay zaman kaybına neden olur, ki bunun sonuçları ciddi olur."

"Bu düşünceye katılmıyorum, ancak bazı uzmanlar benden daha iyi biliyor gibi görünüyorlar."

Mazepin, Mick Schumacher'in Ferrari ile bazı testler ve çalışmalar yaparak  elde ettiği avantajın da "küçük olmasını" umuyor.

"Bu konuda bir tahminde bulunmanın anlamı yok çünkü bunun kesin bir cevabı yok. Çok az olmasını uymuyorum ve bunun benim söyleyebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her halükarda beni etkilemeyecek bir şey, çünkü elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım."

"Kendimi hazır hissediyorum. Elbette bana pistte 10 dakika daha geçirmeyi teklif etseydiniz, bunu hemen kabul ederdim, her zaman bunu yapmayı isterim. Şu an içinde bulunduğumuz F1 dünyasının doğası bu. Ancak kariyerime başlamak adına iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum. Takım benim gibi genç bir sürücüyü yönlendirme konusunda son derece yardımsever ve inanılmaz derecede iyi davrandılar. Bu, daha önce sadece deneyimli sürücülerle yarışan bir takımdan beklemediğim bir şeydi. Bu yüzden memnunum."

Mazepin, kendileri için zor bir yıl olacağının farkında.

"Testlerde aracımızın nasıl davrandığına baktık. Şahsen sezon başında takım arkadaşımla mücadele edeceğimi tahmin ediyorum ve sonrasında mümkün olduğunca yukarılarda olmaya çalışacağım."

"Yine de ilk yıl için hedefim, Formula 1'e en iyi şekilde adapte olmak. Burada asıl önemli olan pek fazla hata yapmamak, yavaş yavaş öğrenmek ve sürekli ilerleme kaydetmek."

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Editör Kemal Şengül

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