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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker

Haas pilotu Nikita Mazepin, Imola'daki yarışta temiz bir tur çıkaramadığını, ancak 19. sıra için mücadele verdiğinden dolayı, bu duruma üzülmediğini söyledi.

Mazepin: ''Temiz bir tur çıkaramadığım için ağlamayacağım''

Haas Uralkali F1 Takımı, bu sezonki ikinci yarışını da hiç puan alamadan tamamladı.

Bu yıl iki çaylakla yarışan takımın pilotlarından Mick Schumacher, takım arkadaşı Nikita Mazepin'le her hafta sonu birbirlerinden bir şeyler öğrendiğini söylemişti.

Mick'in bu yorumu hakkında düşünceleri sorulan Mazepin, ‘’İkimiz de aynı pozisyondayız. Şu ana kadar, F1 benim için çok gergin geçiyor.''

''Tabii ki sporun gergin olduğunu biliyordum ancak Bahreyn’de ve burada geçirdiğim iki sıralama turundan sonra telaşlı kelimesini de kullanabilirim.''

Rus pilot, takım arkadaşı Schumacher'in takımda olduğu için şanslı hissettiğini ve Alman pilot sayesinde hiç kolaya kaçtığı bir gün olmadığını ekledi.

''Zamanımız artık daha kısıtlı ve gerçekleşen çok fazla olay var. Bu zorlu bir öğrenme süreci ancak Mick yanımda olduğu için şanslıyım.''

''Bence o, takım için çok güçlü biri ve beni çok zorluyor. Onun sayesinde hiç kolay bir gün geçirmiyorum.’’

Emilia Romagna Grand Prix'sinde Schumacher'in gerisinde kalan Mazepin, neden iyi turlar çıkaramadığını ise şu şekilde açıkladı: ‘’Evet, turu bir araya getiremedim. Bilirsiniz, bir tura başka bir aracı geçerek (Sıralama turlarında Giovinazzi'ye yaptığı ataktan bahsediyor) başlamak ideal değildir.''

''Yani, mükemmel iş çıkaramadım ancak bundan çok endişelenmiyorum. Bazı sektörlerde aynı 0.1 saniye içinde sürüş yaptığımıza dair veriler var.''

''Bazen, temiz bir tur çıkaramazsınız ve ayrıca 18 ve 19. sıra için savaşıyorsanız, temiz bir tur çıkaramamanın dünyanın sonu olduğunu düşünmüyorum ve bunun için ağlamayacağım.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team

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