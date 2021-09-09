Mazepin, "tartışmalara sebep olan davranışları yapmaya" devam edecek

Mazepin ve Schumacher, Hollanda GP'de bir kez daha sorun yaşadılar ve neredeyse aralarında büyük bir kaza oluyordu.

Yarışın ikinci turunda Schumacher, Mazepin'i geçmeye çalışıyordu ancak o esnada Rus sürücü Schumacher'in çizgisine geçti. Bu olayda Schumacher'in ön kanadı, Mazepin'in aracının arkasına temas etti.

İki pilot Bakü'de ve Fransa'da benzer olaylar yaşadılar. İki Haas pilotu ayrıca Zandvoort'ta sıralamaların ilk seansında Sebastian Vettel'in hızlı turunun engellenmesinde etkili oldular.

Mazepin, "Burada yarış pilotu olarak bulunuyoruz. Pilotların kendilerinin hakemlerden ya da pilot danışmanlarından üstün görüp neyi nasıl yapması gerektiğini söylemeleri doğru değil çünkü bu onların pozisyonu değil."

"Ancak aynı zamanda ben kurallara çok fazla saygı duyuyorum ve kural kitabında, arkadaki araç ciddi oranda öndeki aracın yanına gelmediyse, o zaman bir araç genişliği kadar boşluk bırakmak zorunda olmadığınız, hâlâ önde olduğunuz için soldan sağa gidebileceğiniz ve yerinizi güvenli bir şekilde koruyabileceğiniz yazıyor."

"Yıllardır bu söz konusu. Ben kurallara saygı duyuyorum ve bunları yapmaya devam edeceğim." dedi.

Haas pilotlarının son kazalarından bu yana birbirleriyle yarışırken uymaları gereken angajman kurallarının değişip değişmediği sorulduğunda Mazepin, "Değişmedi. Çünkü herhangi bir kuralı ihlal etmediğim ya da FIA'nın sportif ve yarış kurallarını çiğnemediğim görüldü."

"Bu yüzden takım olarak bunu çözmeye çalışacağız."

"Ancak muhtemelen önünüzde bir duba görürseniz, o zaman aracınıza hasar vermek yerine ayağınızı gazdan çekmelisiniz. Ancak göreceğiz." dedi.

Mazepin, Zandvoort'ta yaşananların ardından takım patronu Gunther Steiner'in kendileriyle görüştüğünü doğruladı.

Mazepin, "Kötü kitaplarda olmadığımı bilmek iyi bir şey. Bu olumlu."

"Ancak o görüşmelerin gizliliğine saygı duymak istiyorum. Kapılar kapalıydı. Açık bir görüşme olsaydı, tüm taraflar için pek rahat olmazdı. Bu yüzden konuşulanları gizli tutacağım." dedi.