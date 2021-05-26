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Formula 1 / Monako GP Haberler

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Nikita Mazepin, ilk turda Mick Schumacher'e yer bıraktığını çünkü takım arkadaşları arasındaki bir kazadan ''sorumlu tutulmak'' istemediğini belirtti.

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş

Monako Grand Prix'sinin ilk turunda Mick Schumacher 6. virajda, takım arkadaşının yanına gelmiş ve ikili takvimdeki en dar virajı yan yana dönmüştü. Alman pilot viraj çıkışında Mazepin'i arkasında bırakmayı başarmıştı. Yarışta kaydedilen tek geçiş de bu oldu.

Yarışın ilerleyen bölümünde Schumacher, yakıt basıncında bir sorun yaşadı ve bu onu yavaşlattı. Bu sorunun ardından Schumacher, takım arkadaşına yol verdi. Haas F1 pilotları yarışı ise 17 ve 18. sıralarda tamamladı. 

İlk turda takım arkadaşıyla yan yana geldiği an hakkında konuşan Mazepin, ''Evet oldukça yakındı. [Fairmont virajı] F1 için bile çok yavaş olan virajlardan biri, önünüzdeki araca çarpmamak için debriyajı kullanmanız gerekiyor.''

''Ben de sıkışıp kaldım ve olduğum yerde beklemek zorunda kaldım. O virajda iki aracın da yarış dışı kalma ihtimali vardı ve 18. ya da 19. sıra için mücadele ederken buna gerek olmadığını düşündüm. Garaja bu kazadan sorumlu olarak gitmek istemedim. Bu yüzden de adil yarışmak istedim ayrıca önümüzde uzun bir yarış vardı.'' ifadelerini kullandı.

Rus pilot, Schumacher'in teknik bir sorun yaşamasının ardından ona adil davrandığını da belirtti ve ekledi: ''Bence hiçbir karışıklık yoktu. Bazen hayat böyle oynayabiliyor. İlk turda ben ona oldukça adil davranmıştım, sonrasında o da bana adil davrandı. Bence takım içerisinde iyi bir ilişkimiz var ve bunu böyle tutmalıyız.''

Mazepin, yarışın kolay olmadığını belirtti ve bitmiş lastiklerle Haas aracının ''üzücü bir kombinasyon'' olduğunu dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Mazepin şu ifadeleri kullandı: ''Yarış içinde farklı aşamalardan geçtiğimizi söyleyebilirim. Pist oldukça zorlayıcı ve aracı cadde pistlerinde sürmek zor.''

''Pistte geçiş yapmak çok zor olduğundan herkes lastikler tamamıyla bitene kadar dışarıda kalıyor. Bu aracın lastikleri bittiğinde üzücü bir kombinasyonun ortaya çıktığını söyleyebilirim.''

''Fakat kendimle mutluyum. Bu hafta sonuna gelirken zorlayıcı olmasını bekliyordum çünkü Barcelona'daki gibi bir pistte aracın dengesi iyi değilse, Monako bir felaket olacaktır.''

“Ancak takım olarak çıkardığımız iş ile mutluyuz. Beni anlamak için Barcelona'dan beri çok sıkı çalışan ekibim için mutluyum ve bence bu hafta sonu beni anlamaya başladıklarını gösterdiler. Bu da 2022 sezonunda bizi başarıya götürecek rotadaki önemli parçalardan.''

''Pozitif bir gündü. Elbette takım olarak bulmamız gereken çok şey var ama gelişeceğiz.''

Mazepin, düşük yere basma gücü gerektiren Bakü pistinde daha rekabetçi olabileceklerini düşündüğünü ekledi.

''Tamamıyla farklı bir meydan okuma olacak. Burası yüksek yere basma gücü gerektiren bir pist, yere basma gücü konusunda eksiklerimiz var. Bence Bakü'de daha iyi bir şansımız var çünkü motorumuz bu sene daha iyi.''

''O kadar çok yere basma gücümüz yok ve öyle bir pistte yere basma gücüne çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Monako'daki gibi Bakü'de de ikinci defa süreceğim ve bunu dört gözle bekliyorum.''

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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