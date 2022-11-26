Mazepin, spordan ayrılan isimlere tavsiyelerde bulundu

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F1 dünyası, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de dört isme veda etti: emekliye ayrılan Sebastian Vettel, McLaren koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo, Haas koltuğunu kaybeden Mick Schumacher ve Williams koltuğunu kaybeden Nicholas Latifi.

Latifi, Vettel ve Ricciardo'nun gelecek sezon gridde olmayacağı birkaç haftadır biliniyordu, ancak Schumacher koltuğunu son yarıştan sadece birkaç gün önce kaybetti, dolayısıyla kendisini nispeten zor bir süreç bekliyor.

Sezon başlamadan önce Schumacher'e benzer bir şekilde Haas koltuğunu kaybeden Mazepin, eski takım arkadaşı başta olmak üzere dört pilotun tamamına Instagram hesabı üzerinden birtakım tavsiyelerde bulundu.

Mazepin, "İşte spordan ayrıldıktan sonra sizi bekleyen 5 aşama."

"1. Aşama: İnkâr. Kendinizi apartmanınızın etrafında daireler çizerken bulacaksınız. Benim yaptığım hatayı yapmayın - kronometrenizi açın. Muhtemelen başka bir F1 takımı sonuçlarınızla ilgilenecek ve sonraki 4 aşamaya katlanmak zorunda kalmayacaksınız."

"2. Aşama: Öfke. F1'den ayrılmak zorunda kaldığınız için kendiniz dışında herkesi suçluyorsunuz. Özellikle de "Drive to Survive" film ekibini. Yarışları saplantılı bir şekilde izleyip televizyona bağırmaya başlayacaksınız."

"3. Aşama: Pazarlık. Cesur bir yüz ifadesi takındığınız bir basın toplantısı düzenlersiniz ve neşeli gülümsemenizin ve doğal cazibenizin size yeni bir takımda koltuk sağlayacağı umuduyla sizi kovan takım müdürüne teşekkür edersiniz."

"4. Aşama: Depresyon. İçki iç, yatta parti yap, uyu, 5 kilo al. Sonsuz döngüde tekrarla. Bu aşama atlatılması kolay bir aşama olmayacak, ancak arkadaşlarınız bundan keyif alacak."

"5. Aşama: Kabullenme. Tebrikler, çıkışa ulaştınız! F1'i takıntı haline getirmeyi bırakıp bir sonraki adımlarınızı düşünmeye başlıyorsunuz... bir yandan da formunuzu koruyor ve geri dönüş için kapıyı açık tutuyorsunuz!" şeklinde bir tavsiyede bulundu.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dört isim için ayrı ayrı notlar da yazan Mazepin, ilk olarak Vettel'i aktivistliğinden ötürü övdü.

Schumacher hakkında Mazepin, "Bu spora birlikte adım attık, geleceğe giden yolda iyi şanslar diliyorum. Eminim ki gönderilerimiz Pierre Gasly tarafından beğenilecek!" dedi.

Ricciardo hakkında Mazepin, "Biliyorum ki her zaman mizah anlayışını koruyacaksın. 4. Aşamaya geldiğinde çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum, ne istersen ayakkabına doldurarak içebilirsin. Yaratıcı ol!" dedi.

Son olarak Latifi hakkında Mazepin, "Senin sayende takımın ve hayranlar geleceğe daha olumlu bakabiliyor. Bizleri şaşırtacağına şüphem yok." dedi.