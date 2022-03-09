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Mazepin: "Haas'ın kararını basın açıklamasından öğrendim"

Niktia Mazepin, Haas'ın kendisiyle yollarını ayırma kararını basın açıklamasından öğrendiğini söylüyor.

Mazepin: "Haas'ın kararını basın açıklamasından öğrendim"
Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Mazepin, geçtiğimiz hafta gerçekleşen -ve Haas'ın Uralkali logoları ile Rus renklerini araçtan kaldırdığı- Barcelona testinden sonra takım patronu Gunther Steiner ile hiçbir teması olmadığını ve koltuğunu kaybettiğini tüm dünya ile aynı anda öğrendiğini iddia ediyor.

Mazepin ayrıca, FIA'nın Rus pilotlara getirdiği şartları içeren sözleşmeyi imzalamaya ve tarafsız statüde yarışmaya da hazır olduğunu, FIA'dan konuyla ilgili ikinci bir mektup aldığını ve bunun üzerine düşünürken kontratının feshedildiğini söylüyor.

Koltuğunu kaybetmesinin ardından ilk kez medya karşısına geçen Mazepin, istenmediği bir yere geri dönmeyeceğini ve takımın ona yeterince güvenmediğini de ekledi.

"İyi ilişkiler kurmaya fazlasıyla önem veririm. Formula 1 diğer sporlar arasında çok özel bir yere sahip çünkü büyük oranda takım ruhuna dayanıyor. Aracı iyi bir hale getirebilmek için erkek ve kadın meslektaşlarınız arasında çok iyi bir kimya olması gerekiyor."

"Her şeyin bu şekilde çözülmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Barcelona'dan ayrıldığımdan beri geleceğim hakkında endişeliydim ve FIA'nın sunduğu şartlar altında yarışmama izin verilmesi durumunda şartları kabul etmeye hazırdım. Koltuğumu elimden almalarına gerek yoktu, çünkü bunu gerektiren bir yasal yükümlülük de yoktu."

"İyi birisi olduğunu düşündüğüm ve saygı duyduğum Gunther ile eskiden iyi bir iletişime sahiptik. Dediği her şeye sorgusuz sualsiz inanabilirdim. O takım patronuydu ve bir şeyin gerçekleşeceğini söylerse, o şeyi gerçekleştirirdi."

"Fakat olayların başlamasının ardından takımdan tarafıma herhangi bir bilgilendirme yapılmadı, koltuğumu kaybettiğimi de basın açıklaması ile öğrendim."

"23 yaşında genç bir birey olduğumu düşünüyorum ve buna hazır değildim. Bunun olacağına dair herhangi bir ipucu veya destek almadım. Takımdan kimse bana “Biz bu kararı aldık ve 15 dakika sonra kamuoyuna açıklayacağız, hazır olun” demedi."

"Açıkçası insanlardan çok fazla mesaj aldım, ama söylediğim gibi ben de her şeyi sizinle aynı zamanda öğrendim."

Mazepin, bu yıl herhangi bir yerde yarışmayacağını doğrularken Carlos Sainz, George Russell, Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in kendisine mesaj atarak destek olduğunu belirtti.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Uralkali, gerek görmeleri durumunda Haas'a 2022 için yaptıkları ödemeleri geri almak için yasal süreç başlatacaklarını da duyurmuştu.

Mazepin, gelecekte Haas'a dönme fikrinin huzursuz hissettirdiğini de belirtiyor.

“Bütün seçeneklere bir açık kapı bırakmak her zaman en iyisidir fakat beni istemeyen bir yere kesinlikle geri dönmek istemiyorum."

"Bildiğiniz gibi, F1 tehlikeli bir spor, dolayısıyla birlikte çalıştığınız takıma güvenmeli ve inanmalısınız. Bu bir güvenlik sorunudur. Ve onlara o kadar güvenmediğimi söylemenin adil olduğunu düşünüyorum."

"Takımın desteğiyle ilgili olarak, daha fazlasına sahip olmam gerektiğini düşünüyorum çünkü takımın sözleşmemi feshetmesine izin verecek hiçbir yasal sebep yoktu."

"FIA'nın sporcuların tarafsız bir statüde yarışmalarına izin verdiğini görmek beni çok rahatlattı. Dürüst olmak gerekirse bu beni umutlandırmıştı, her şey yolunda gidecek, en üst seviyede rekabete devam edebilecektim.

“Ama açıkçası, 5 Mart 2022, Moskova saatiyle 11.45'te her şey değişti. Ve hayatımın 18 yılı boyunca uğruna çalıştığım hayalimi yitirdim."

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